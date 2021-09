4 minuti di lettura

Era da tempo, tanto tempo, che l’attesa per l’uscita di un nuovo disco non si faceva così calda. Neppure Lady Gaga con il suo Chromatica è riuscita a raggiungere simili livelli di hype. Ebbene, ci voleva il fenomeno musicale del momento per rispolverare il caro vecchio brivido della suspense. A partire da oggi è disponibile in tutto il mondo Montero, primo album in studio del rapper statunitense Lil Nas X, su etichetta discografica Columbia Records.

“I can’t believe I’m finally announcing this. My little bundle of joy Montero is due September 17, 2021” si legge sul suo account Instagram.

In questi giorni abbiamo sentito molto parlare di Lil Nas X, per via del look stile Cavalieri dello Zodiaco griffato Versace indossato all’ultimo Met Gala e per il trionfo agli ultimi VMAs 2021 nella categoria “miglior video dell’anno” con “Montero (Call Me by Your Name)” e annessa performance queer che più queer non si può. Ma chi è veramente Lil Nas X?

In un panorama musicale in cui i testi apertamente a favore della comunità LGBTQI+ (con tutte le sue ipocrisie e contraddizioni) rimangono una rarità, LiL Nas X è colui che canta con aria di sfida versi di questo tenore: “If Eve ain’t in your garden, you know that you can / Call me when you want, call me when you need”. In un’era pop in cui le superstar sganciano video musicali nel mucchio senza colpo ferire in termini di successo reale, Lil Nas X tratta la sua immagine come opportunità artistica per generare dibattito sul problema dell’omofobia. E ancora Lil Nas X è colui che ha rivelato la data di uscita dell’album con una serie di foto di finta maternità su Instagram. Ebbene sì, il cantante di “Industry Baby” ha scosso il popolo dei social annunciando l’arrivo del piccolo Montero con tanto di baby shower e un registro per donazioni destinate a enti di beneficenza LGBTQ+. C’è chi lo accusa di avere intrapreso una pericolosa operazione di “omosessualizzazione” delle giovani generazioni, ma in tutta risposta ribatte “If someone influences you to suck cock you probably already wanted to suck cock.”

Lil Nas X è altresì l’artista che per la prima volta nella storia della musica non ha fatto mistero della propria omosessualità in ambienti notoriamente omofobi come quelli dell’hip-hop. Non solo. L’ha resa cera vergine su cui modellare il proprio sfacciatissimo exploit artistico, finendo in cima alle charts di tutto il mondo. Grandi aspettative dunque su un disco che ancora prima di essere dato alle stampe ha macinato al suo interno parecchie ansie da prestazione.

Montero è all’altezza dei numeri altisonanti raggiunti fin qui dal suo cantore? Dal disco traspare nettamente il desiderio dell’acclamazione a grande artista di cui Lil Nas X ha bisogno per mettere a tacere tutte quelle persone che manifestano disagio nei confronti della sua pelle e dalla sua omosessualità. Canzone dopo canzone, Montero srotola motivetti catchy meglio di qualsiasi altro album rap pubblicato negli ultimi cinque anni. “Dead Right Now” ad esempio suona così sontuosa da spingerci a pensare per un attimo che sia il campionamento di qualche bomba soul degli anni Settanta, ma poi scopriamo essere originale in ogni singolo secondo. Funzionali allo storytelling i featuring con Doja Cat e Megan Thee Stallion, ma poco incisive rispetto a tracce più riuscite come “That’s What I Want” trainata da un video a effetto di cui vi abbiamo parlato qui.

Non solo pose iper-sessualizzate e dissacranti versi hip-hop nel disco che chiosa infatti con un’inaspettata ballad introspettiva con la collaborazione di Miley Cyrus. “Never forget me and everything I’ve done” canta Lil Nax come a chiedersi quanto possa essere fugace la sua attuale ondata di popolarità.

Non sappiamo se il futuro del giovane rapper sarà sempre in in ascesa, ma sappiamo che il suo debut album Montero oggi entra di diritto tra i dischi che possono ambire al titolo di “best album of the year”. E scusate se è poco.

Montero – LA TRACKLIST E LA COPERTINA

1) Montero (Call Me by Your Name)

2) Dead Right Now

3) Industry Baby [feat. Jack Harlow] 4) That’s What I Want

5) The Art of Realization

6) Scoop [feat. Doja Cat] 7) One of Me [feat. Elton John] 8) Lost in the Citadel

9) Dolla Sign Slime [feat. Megan Thee Stallion] 10) Tales of Dominica

11) Sun Goes Down

12) Void

13) Don’t Want It

14) Life After Salem (BRUTTA)

15) Am I Dreaming [feat. Miley Cyrus]

All photos © courtesy of Columbia Records