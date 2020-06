Massimo Gandolfini chiama in piazza i sostenitori del Family Day per dire no alla legge contro l’Omotransfobia

Massimo Gandolfini, Portavoce del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, è tornato a diffondere disinformazione nei confronti della legge contro l’omotransfobia che a luglio approderà alla Camera dei Deputati, chiamando in piazza i sostenitori del Family Day.

“Invitiamo tutti i nostri militanti e simpatizzanti ad animare gli eventi che saranno proposti nella cornice dell’iniziativa, in particolare esortiamo tutti a partecipare alla manifestazione di Roma, sabato 11 luglio”, ha tuonato Gandolfini, prima di sbandierare menzogne già abbondantemente smentite e smontate nei giorni scorsi dal relatore Alessandro Zan.

È in gioco la libertà d’espressione e perfino la libertà di professare la propria confessione religiosa, come confermano i timori espressi recentemente anche dalla Conferenza episcopale italiana. Il ddl crea infatti un nuovo reato d’opinione che non viene definito dal legislatore e pertanto si presta a pericolosissime interpretazioni. Oltretutto il nostro ordinamento già contiene gli strumenti per sanzionare violenze e discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Per questo motivo tutte le persone che hanno a cuore la libertà e la democrazia, a prescindere dal loro credo religioso e dai loro convincimenti politici, sono chiamate a sostenere la campagna #restiamoliberi.