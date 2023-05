Matrimonio egualitario in India, l’impatto sociale scatena il dibattito: cosa sta succedendo

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

L’intera vicenda è partita da una richiesta avanzata da diciotto coppie LGBTQIA+ indiane, presentata presso la Corte Suprema e avvalorata da un team di avvocati che si batte attivamente per ottenere il riconoscimento del matrimonio egualitario.

L’obiettivo, quello di far sì che la Corte riconosca il matrimonio come un'”unione tra due persone”, andando oltre i limiti tradizionali e superando l’esclusività di un’unione tra un uomo e una donna.

Nei documenti processuali, si sollecitano le istituzioni a rivedere i loro regolamenti al fine di riflettere l’evoluzione sociale in corso a livello globale. Si enfatizza l’importanza di adattarsi ai cambiamenti e di abbracciare il progresso che sta avvenendo in tutto il mondo.

Durante l’udienza, il giudice Dhananjaya Yeshwant Chandrachud ha presieduto la Corte, riconoscendo la questione come di “vitale importanza” per l’India.

Dall’altra parte, il governo conservatore di Narendra Modi ha rappresentato la posizione avversa, affermando che la legalizzazione del matrimonio egualitario potrebbe causare uno “sconquasso significativo nel tessuto sociale” e inficiare gli equilibri già delicati della famiglia tradizionale indiana.

L’avvocato Tushar Mehta, che difende il governo, aveva inizialmente addirittura cercato di respingere l’istanza, sostenendo che una questione di tale portata dovesse essere affrontata nel parlamento anziché in tribunale.

Tuttavia, alla terza settimana di dibattimento, molti intravedono una possibile apertura favorevole al cambiamento. Resta da vedere come si svilupperà la situazione.

Matrimonio egualitario in India, come procede il dibattimento

Attualmente, il dibattito si è focalizzato sulla condizione delle persone LGBTQIA+ in India e su come il matrimonio egualitario potrebbe contribuire a creare un ambiente più sicuro e tollerante, offrendo un prezioso insegnamento di umanità alla popolazione.

Gli esperti sostengono che un maggiore riconoscimento a livello istituzionale del matrimonio egualitario avrebbe un impatto diretto nel contrastare la violenza rivolta alle persone queer, offrendo loro una protezione legale più solida.

La Corte Suprema dell’India ha tuttavia affermato che il conferimento del riconoscimento legale ai matrimoni tra persone dello stesso sesso rientra nel campo di competenza del legislatore, ma il suo obiettivo nell’affrontare il caso era quello di garantire che si trovino modi per concedere alle coppie dello stesso sesso vantaggi sociali e altri diritti legali senza necessariamente scomodare l’etichetta del matrimonio tradizionale.

I diritti civili in India

Secondo l’ultimo censimento in India, qui le persone LGBTQIA+ sarebbero almeno 4.8 milioni, senza contare coloro che scelgono di non fare coming out.

Negli anni, sono stati svolti diversi passi avanti in ambito di diritti civili, ma soprattutto, l’opinione pubblica è cambiata.

Secondo un sondaggio condotto nel 2020, il 59% della popolazione ha espresso apertura nei confronti della comunità LGBTQIA+. Eppure, nonostante i dati parlino di un’India sempre più tollerante, tantissime persone queer fanno fatica ad essere accettate dalle proprie famiglie.

Nel 2018, una decisione storica portò alla decriminalizzazione dell’omosessualità, ma oggi si combatte per il diritto all’uguaglianza, non solo per quello di esistere.

Ad oggi, 34 paesi a livello globale hanno legalizzato il matrimonio egualitario, e se si arriverà a una decisione favorevole, l’India, con una popolazione di oltre un miliardo di persone, diventerebbe il 35esimo, nonché il secondo in Asia dopo Taiwan.

La comunità LGBTQIA+ in India attende con ansia il verdetto

Tra le 18 coppie a presentare la domanda alla corte suprema, anche Roy e Saha, una coppia lesbica che oggi è diventata uno dei simboli dietro alla battaglia per l’uguaglianza in India.

“Dietro al nostro impegno per la legalizzazione del matrimonio egualitario c’è il nostro forte desiderio di diventare mamme” – hanno spiegato le due donne in un’intervista a LGBTQIA+ Nation – “Ci auguriamo che la Corte Suprema risponda al nostro appello, permettendoci finalmente di avviare le procedure per l’adozione”.

La coppia è legata da un lungo percorso cominciato nel lontano 2007, quando si sono incontrate all’università. Dopo aver celebrato il loro matrimonio in Danimarca nel 2022, Roy e Saha si sono impegnate a realizzare il loro desiderio di diventare genitori, ma finora non hanno avuto successo nel trovare una soluzione.

“Possiamo adottare come single, ma non come coppia gay. Il che non ha senso, perché il nostro desiderio è quello di diventare mamme alla pari”

Tuttavia, il matrimonio egualitario è una questione di estrema importanza non solo per il diritto alla genitorialità, ma anche per garantire alle coppie LGBTQIA i medesimi diritti di tutte le altre.

Ciò include l’accesso all’assicurazione condivisa, il sostegno in caso di emergenze mediche e tanti altri diritti che in molti danno per scontati. In sostanza, si tratta dei benefici che assicurano a una coppia LGBTQIA la sicurezza e la stabilità proprie di una famiglia tradizionale.

© Riproduzione Riservata