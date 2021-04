Maurizio Costanzo e Le Iene intervistano Malika Chalhy, 22enne cacciata di casa perché lesbica

< 1 minuto di lettura

“Per mia mamma ero morta. Sono arrivati a dirmi che era meglio fossi drogata che lesbica”. Inizia da qui il racconto di Malika a Veronica Ruggeri. Martedì 13 aprile dalle 21.10 su Italia1 Posted by Le Iene on Monday, April 12, 2021

Mercoledì 14 aprile si terrà la 4a puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, in seconda serata su Canale 5, con un’intervista esclusiva a Malika Chalhy, 22enne cacciata di casa e minacciata dalla madre perché lesbica. Questa sera invece, martedì 13 aprile, su Italia 1 Malika racconterà quanto capitatole a Le Iene, intervistata da Veronica Ruggeri.

La drammatica storia di Malika, raccontata da FanPage la scorsa settimana, ha sconvolto l’Italia, ribadendo ancora una volta, casomai ce ne fosse il bisogno, l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, approvata alla Camera ma da oltre 5 mesi in ostaggio della Lega al Senato.

La scorsa settimana il Maurizio Costanzo Show aveva già trattato il tema dell’omotransfobia, ospitando Jean Pierre Moreno, picchiato da un omofobo solo e soltanto perché stava baciando il suo compagno, 15 giorni dopo le fake news diffuse da Giorgia Meloni senza reale contraddittorio alcuno.

7 giorni fa Maurizio Costanzo, in collegamento telefonico con Alessandro Zan, aveva proposto un incontro/scontro televisivo tra il deputato Pd e Andrea Ostellari, senatore leghista presidente di quella commissione giustizia che da settimane evita la calendarizzazione del DDL. Ma l’incontro/scontro non andrà in onda, almeno non questa settimana.

Il talk Mediaset affronterà poi il tema sui rapporti tra uomini e donne, con ospiti Arisa, Caterina Balivo, Rita Rusic, Stefania Orlando, Federica Angeli, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Rudy Zerbi, Alberto Urso e Giuseppe Cruciani.