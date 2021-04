Maurizio Costanzo Show, 3a puntata dedicata all’omotransfobia dopo le fake news di Giorgia Meloni

< 1 minuto di lettura

Dopo il fiume di polemiche dell’esordio, con Giorgia Meloni libera di diffondere menzogne senza alcun tipo di reale contraddittorio, il Maurizio Costanzo Show corre ai ripari con una puntata dedicata al tema dell’omotransfobia.

Mercoledì 7 aprile in seconda serata su Canale 5, il tema centrale della puntata sarà la violenza omotransfobica, con Maurizio Costanzo che intervisterà Jean Pierre Moreno, picchiato da un omofobo solo e soltanto perché stava baciando il suo compagno, lo scorso 26 febbraio a Valle Aurelia, Roma.

Non si capisce però per quale motivo Maurizio Costanzo e i suoi autori, Pierluigi Diaco in testa, non abbiano pensato di invitare il deputato Pd Alessandro Zan, relatore della legge approvata lo scorso 4 novembre a Montecitorio e in attesa di calendarizzazione al Senato. Dopo le fake news firmate Giorgia Meloni, due settimane or sono, sarebbe il caso di dare finalmente parola a chi presta il proprio nome a questa legge di civiltà, che la destra nazionale e i quotidiani a lei vicini provano da mesi ad affondare cavalcando spauracchi lontani mille miglia dall’effettiva realtà delle cose. Chi se non Zan, per parlarne, per rispondere a qualsiasi domanda, fugare dubbi e smontare bugie montate ad arte?

Ospiti della 3a puntata del Maurizio Costanzo Show anche Mara Venier, Ornella Muti, Rita Dalla Chiesa, Francesco Rutelli, Tommaso Zorzi, Claudio Amendola, Pupo, Ciro Ferrara, Giorgio Mastrota e il primario Alessandro Castiglioni.

Maurizio Costanzo, già al cospetto della deputata di Fratelli d’Italia, aveva tuonato “Non è possibile picchiare due ragazzi solo perché si stanno baciando”, chiedendo l’approvazione della legge.