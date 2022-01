Moda uomo: il crop top maschile è il trend dell’estate 2022

5 minuti di lettura

Nel mondo della moda maschile è partita una vera e propria rivoluzione estetica. Così il menswear punta alla scoperta e all’accettazione di se stessi. La direzione intrapresa è quella di una totale liberazione del proprio corpo, da anni chiuso dentro codici estetici che si stanno sgretolando. Se da una parte c’è stata una vera esplosione delle gonne da uomo (le 10 gonne da uomo più belle), dall’altra è in crescita il trend crop top maschile. Addio stereotipi e benvenuto ombelico di fuori.

Questo capo sta esplodendo sulle passerelle worldwide, ma trova le sue radici stilistiche nell’abbigliamento sportivo maschile degli anni ‘60. Come spesso accade, anche il crop top è nato per necessità. Infatti i giocatori di football hanno iniziato a tagliare le proprie magliette, mettendo in mostra l’addome muscoloso, perché durante i match queste venivano strappate.

Dal campo di football arriva poi nelle palestre e poi ancora sul grande schermo grazie a Rocky 3 e a un giovane Johnny Depp nel film Nightmare – Dal profondo della notte. È negli anni 2000, però, che questo capo inizia a sparire sui corpi maschili e compare su quelle femminili. Fu poi Maison Margiela a riportarlo in passerella per l’uomo, ma il crop top era ormai diventato un capo solo per donne.

Negli ultimi anni, invece, il crop top torna sulle passerelle maschili, acquista un grande successo e rivoluziona il guardaroba maschile odierno. Lil Nas X ne indossa uno dall’estetica leather di Versace ai Grammy Award del 2020, Harry Styles ne indossa uno per il video musicale della canzone Watermelon Sugar e anche i super sexy e tonici artisti K-pop, come Wonho, Jin dei BTS o Shownu dei MONSTA X, lo amano alla follia. Ma lo sdoganamento definitivo del crop top è con Romeo Beckham, quando ne indossa uno della designer angloindiana Supriya Lele su L’Uomo Vogue di febbraio 2021. Il crop top esplode anche su TikTok e così parte il trend “Let’s normalize crop tops on men” per dire addio alla mascolinità tossica. L’estate 2022 quindi mette in mostra l’addome proud e muscoloso dell’uomo.

Alled Martinez

Una ode sensuale agli anni ’70 mixata allo stile skate odierno. Alled Martinez presenta la sua collezione spring-summer 2022 durante la Fashion Week di Parigi. Una collezione che indaga il DNA del brand e che elogia alcuni eroi silenti che hanno combattuto contro l’AIDS. Una collezione che si tinge di elementi iconici dell’abbigliamento gay e reference seventies.

Burberry

“Il fulcro di questa presentazione è la potenza e la bellezza dell’espressione personale”, così Riccardo Tisci presenta la collezione spring-summer 2022 di Burberry. Una collezione che sfida i codici convenzionali. Una collezione che trasuda sensualità e fluidità. Il crop top di Burberry è un inno alla natura e alla libertà sperimentale.

Calvin Klein

Calvin Klein guarda invece al passato. E per la collezione Pride propone un crop top in pieno stile sporty con il logo stampato CK effetto blur. Una T-shirt cropped che urla orgoglio e sensualità realizzata in cotone al 100% sostenibile.

A Better Mistake

A Better Mistake realizza invece un crop top smanicato dalla vestibilità super fit che mette in risalto la fisicità di chi lo indossa. Un top genderless impreziosito da due tagli laterali che svelano parti delle costole.

Eckhaus Latta

Il marchio fondato dal duo Zoe Latta e Mike Eckhaus durante la Fashion Week di New York ha presentato un collezione super avant-garde. Una collezione che si riempie di pezzi genderless, di pezzi destrutturati e di una nuova sensualità senza codici di genere. Una moda libera.

Fendi

“Volevo dare un senso di libertà all’uomo. Penso sia il momento giusto per superare i limiti”, aveva dichiarato Silvia Venturi Fendi in merito alla collezione spring-summer 2022 di Fendi. E così l’uomo Fendi si tinge di nuance delicate pastello, la silhouette si fa super comfy e leggermente baggy, i tagli si accorciano e mettono in mostra il corpo skinny dell’uomo.

Ludovic de Saint Sernin

Capo sempre presente nelle collezioni di Ludovic de Saint Sernin (qui vi avevamo parlato della sua campagna con Sean Ford ndr) è il crop top. A volte dall’estetica sporty, a volte glam e altre volte leather. Per la spring-summer 2022 il crop top evolve e mixa lo stile sporty a quello minimal sensuale del brand.

Palomo Spain

Spanish pride. Palomo Spain con il suo brand non-binary rende omaggio alla cultura spagnola e alla città di Córdoba. Corsetti, vestiti e cappe del 17esimo secolo incontrano l’estetica matador e quella flamenco. E così nasce una collezione dal glamour esuberante, erotico, ricco e colorato. Super fluidi sono i crop top a corsetto che sottolineano la silhouette lasciando scoperte le spalle.

Roberto Cavalli

Per la collezione spring-summer 2022 di Roberto Cavalli, Fausto Puglisi si allontana dai codici estetici maschili della Riviera, che contraddistinguevano il brand, e racconta un uomo più urbano, strong e fighter, proprio come il suo testimonial Mike Tyson. Immancabili le stampe leopardate, zebrate e tigrate.

Balenciaga

Estetica radicale, vibrazioni grunge, couture e silhouette underground. Balenciaga per la collezione autunno-inverno 2022 abbellisce i corpi maschili con quelli che sono i trend del momento. E quindi il crop top da capo estivo diventa invernale, realizzato in tessuti pesanti in una versione post-grunge e couture.

