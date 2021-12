Gonne da uomo: il capo più gender fluid che c’è va ora di moda

4 minuti di lettura

Novità o tuffo nel passato? La gonna da uomo da anni si aggira sulle passerelle maschili, ma è sempre passata un po’ in sordina. Jean Paul Gaultier portava le gonne maschili nei suoi show già negli anni ’90, ma anche Thom Browne ha sempre mostrato l’uomo in gonna.

Se prima le sue apparizioni erano rilegate a un stretta nicchia di persone e dalla società venivano considerate come un tabù, da un paio di collezioni sembra essere, invece, il vero capo must have. Forse per merito delle nuove generazioni che abbattono il concetto di virilità? Impossibile infatti non citare Harry Style, Jaden Smith o Damiano dei Maneskin.

Fatto sta che un report di Lyst Index relativo al secondo quadrimestre del 2021, redatto in base alle ricerche sul web, alle menzioni social, agli acquisti online, vede la gonna da uomo tra i primi 10 pezzi più desiderati dagli utenti worldwide. Che sia poi stata disegnata specificatamente per lui oppure per la donna, questo non importa. Perché possiamo dire senza dubbio che all’uomo piace indossare la gonna. E se un tempo la skirt era considerata un capo poco virile, oggi è il simbolo di una nuova mascolinità. Sempre più brand stanno così inserendo questo capo all’interno delle loro collezioni, sia per quanto riguarda quelle autunno-inverno 21 sia per l’estivo 2022.

Louis Vuitton

Virgil Abloh per Louis Vuitton porta sugli abiti una riflessione su quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi che li circondano. E così rivisita la mini skirt in chiave grintosa e contemporanea. La propone in una versione a pieghe da indossare sopra i pantaloni. Normalizzando la gonna per uomo in tutte le sue dimensioni. Non solo, infatti, l’ha proposta per la collezione a-i 2021, ma anche per la collezione s-s 22.

Burberry

Per la collezione spring-summer 2022, Riccardo Tisci, al timone creativo di Burberry, realizza una midi skirt con pieghe laterali. Una gonna dal gusto trendy e chic, adatta a ogni tipo di uomo. Questa presenta una chiusura laterale con fibbie e bottone.

Molly Goddard

Il brand londinese (@mollygoddard) famoso per i suoi abiti in tulle e i colori esplosivi inserisce in collezione un gonna da uomo che strizza l’occhio al kilt scozzese. Una midi skirt con il motivo tartan dal design svasato con in vita i passanti per abbinarci una cintura.

Marine Serre

Caleidoscopica e dal design asimmetrico è invece la gonna di Marine Serre. Dove tartan di diverse colorazioni si sovrappongono creando un gioco di pannelli geometrici. La gonna, di una lunghezza media, presenta una tasca nascosta e una chiusura a portafogli con nodo.

Thom Browne

Impossibile non citare Thom Browne, designer che da anni inserisce questo capo nella sue collezioni e che ora vede il suo più grande exploit. Le proposte sono tantissime: da quella lunga passando per quella midi, arrivando alla corta. Caratteristica del brand è il dettaglio con 4 righe, il grigio e il logo tricolore. E così è la proposta fashion di Thom Browne: una gonna plissettata grigia, in lana, con le 4 righe a contrasto su un lato e dettaglio nascosto tricolore.

Ami Paris

Grande novità anche per Alexandre Mattiussi di Ami Paris. Infatti il designer francese, che fa breccia nel cuore delle nuove generazioni, ha inserito in collezione un kilt lungo con pieghe e dettaglio plissettato con chiusura a fibbia a forma di D.

White Mountaineering

Dall’allure sportiva, army e comfy è la gonna pantalone di White Mountaineering. Il brand infatti sovrappone una gonna dal design crop e dal dettaglio plissettato a dei pantaloni dal taglio straight. Immancabili le tasche laterali cargo che ricordano le divise militari.

Marni

Marni, marchio di OTB disegnato da Francesco Risso, disegna una gonna midi simbolo di vera espressione individuale. Una gonna anticonvenzionale, dalla silhouette strutturata, con plissettature e dai tagli raw. Una fuga dalla realtà, un’alternativa per affrontare il mondo con un occhio diverso e dallo stile quotidiano.

Rick Owens

Rick Owens propone una gonna a vita alta che racconta un uomo che vuole proteggersi dal mondo. Una lunga gonna a matita con coulisse che non lascia intravedere nulla. Una silhouette che costringe il corpo, lo fascia e lo rende quasi immobile, se non per un piccolo spacco che consente il movimento.

Kiko Kostadinov

Il designer bulgaro (@kikokostadinov), che tramite la sua moda maschile racconta una moder-day uniform, a volte traendo spunti creativi anche dall’abbigliamento da lavoro, realizza una gonna con stampa a fiori che supera il ginocchio. Una gonna romantica, con chiusura frontale a fiocco, che mette al centro l’essere e non l’apparire.