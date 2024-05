Nemo dopo l’Eurovision vola alla conquista degli States, ma “The Code” (per ora) non fa il botto

2 min. di lettura

A poco più di una settimana dalla fine di Eurovision 2024 è tempo di fare un primo bilancio per capire che cosa stia rimanendo, a livello musicale e al di là delle più disparate polemiche, dell’ultima edizione della kermesse tenutasi in Svezia. Non molto, per la verità.

The Code, la canzone con cui Nemo ha vinto portando la Svizzera sul gradino più alto del podio, è apparsa in diverse classifiche ma al momento non possiamo parlare di successo clamoroso, soprattutto se pensiamo alla performance di Tattoo – brano vincitore nel 2023 – nelle chart internazionali. Sicuramente, però, si sta facendo notare più di molti altri pezzi presentati sul palco della Malmö Arena.

Come riporta Eurofestivalnews.com The Code si piazza al 17° posto della Top 200 di Spotify, mentre nella classifica Viral 50 occupa la 10° posizione. Quinto, invece, il croato Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim. E in Italia? La Top 50 di Spotify vede Nemo piazzarsi al 44° posto, mentre al 16 maggio nella Viral 50 ha conquistato la vetta.

In patria l’artista non binariə ha fatto di nuovo capolino nella hit parade ufficiale dei singoli in 22° posizione, mentre qui da noi ha debuttato in Fimi alla numero 61 (l’anno scorso Loreen con la già citata Tattoo aveva esordito ben più in alto, al 24° posto).

Al di là delle classifiche è innegabile che l’attenzione mediatica nei confronti di Nemo sia ancora molto alta. La sua storia personale raccontata anche nel brano eurovisivo non smette di incuriosire il pubblico, e purtroppo anche di sollevare giudizi desolanti come dimostrano le parole pronunciate, ad esempio, da Amedeo Minghi.

Se, come riferito da Bluewin.ch, Nemo aveva intenzione di riprendersi dopo quel vortice che è stata l’esperienza in Svezia, al punto che il team aveva fatto sapere alla testata: “Per il momento non rilascerà altre interviste. Si sta concentrando sul processo creativo e sui prossimi spettacoli dal vivo. Ci dispiace, ma speriamo che capiate”, in realtà sta facendo qualche eccezione.

Nei giorni scorsi è statə ospite della BBC al The One Show sfoggiando un vestito fatto all’uncinetto con motivi arboreo-vegetali e 100% biodegradabile con fibre realizzate a partire da banane ed ananas. Interrogatə su come abbia fatto a restare in equilibrio sul disco rotante usato per la performance all’Eurovision ha inoltre spiegato:

Le persone mi hanno chiesto se avevo dei magneti nelle scarpe. Non è stato così, ma ripensandoci non sarebbe stata una cattiva idea. Ho uno skateboard elettrico e penso che il suo utilizzo mi abbia aiutato a prendere le misure anche del disco rotante. Su entrambi gli apparecchi i movimenti sono simili. È tutta una questione di addominali. Comunque ci è voluta parecchia pratica e anche alcune cadute.

E non è tutto, perché dopo il Regno Unito l’artista si prepara a conquistare anche gli Stati Uniti d’America poiché è attesə al Tonight Show di Jimmy Fallon sulla NBC, uno dei programmi più seguiti e popolari al mondo.

L’ospitata oltreoceano sarà un’altra occasione per Nemo per accendere i riflettori sulle persone non binarie, causa che sta portando avanti anche nella sua Svizzera con un certo successo. Pare infatti che il “ministro” della giustizia Beat Jans l’abbia invitatə a colloquio: “Ci incontreremo presto e parleremo dei diritti dei queer” ha assicurato il consigliere federale.

