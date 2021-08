Niente mancia e messaggio omofobo sullo scontrino, cameriere gay travolto dalle donazioni

< 1 minuto di lettura

Eric Salzwedel ha denunciato sui social quanto capitato ad un suo amico, che lavora come cameriere in un ristorante nel centro di Madison, in Wisconsin. Il giovane è stato infatti insultato da un cliente omofobo. Sullo scontrino da 142 dollari, il cliente ha scritto: “Il servizio è stato buono, ma non diamo la mancia agli omosessuali peccatori”.

“Mi ha davvero sconvolto che qualcuno potesse aver fatto qualcosa del genere“, ha confessato Salzwedel ai media locali. Eric ha così condiviso la foto della ricevuta su Facebook, chiedendo donazioni in modo da poter sorprendere il suo amico con la mancia negata dall’omofobo cliente.

È nata la #VenmoChallenge, “proprio per mostrare che c’è più amore che odio in questo mondo”, ha sottolineato Salzwedel.

E la risposta è stata straordinaria. Quasi 300 persone hanno messo mano al portafoglio, raccogliendo 5000 dollari in appena 36 ore. Non tanto una mancia per il giovane gratuitamente insultato, quanto uno schiaffo all’omofobia.