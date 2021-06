Gli vietano di issare la bandiera rainbow e lui illumina la casa d’arcobaleno

2 minuti di lettura

Un modo originale per festeggiare il Pride Month arriva dal Wisconsin, dove le regole di un quartiere hanno vietato di esporre qualsiasi bandiera fuori dalle abitazioni, se non quella americana. Un uomo, che si è identificato su Reddit come memon17, voleva però a tutti i costi celebrare il mese dell’Orgoglio. Ma non poteva mettere fuori dalla porta la bandiera rainbow.

A quanto pare, il divieto di esporre le bandiere era partito qualche settimana prima dal consiglio di quartiere, dopo che alcuni residenti avevano espresso vicinanza al movimento Black Lives Matter. Di conseguenza, anche l’uomo avrebbe dovuto far sparire la bandiera arcobaleno, che comunque sventolava fuori dalla sua porta già dal 2016.

A causa di alcuni vicini che sventolano bandiere BLM, bandiere della linea blu sottile e altre bandiere di opinione, il nostro HOA ha deciso il mese scorso che ci è permesso issare solo la bandiera degli Stati Uniti e nient’altro. Il giorno dopo la decisione, riceviamo un’e-mail che qualcuno ha segnalato la nostra bandiera del Pride (che avevamo in casa nostra dal 2016) e che dovevamo rimuoverla.

Dalla bandiera ai faretti arcobaleno: come festeggiare il Pride Month

Rispettoso delle regole, memon17 ha rimosso a malincuore la bandiera. Ma ha iniziato a consultare il regolamento del quartiere, per cercare una soluzione. La sua testardaggine poi è stata fondamentale per la riuscita del suo piano: nessuna regola vietava l’installazione di faretti rimovibili, che avrebbero illuminato le mura esterne della casa con i sei colori dell’arcobaleno.

L’idea di memon17 è stata un successo. La sua abitazione è ora il simbolo dell’orgoglio LGBT del quartiere, nel rispetto delle regole. L’uomo sa che il consiglio non modificherà la regola sul divieto di esporre bandiere, ma è comunque soddisfatto e felice di poter fare la sua parte per la comunità in occasione del Pride Month.

Il post su Reddit ha contato fin da subito migliaia di commenti di supporto. Nel suo messaggio, memon17 ha comunque specificato che non intendeva criticare la decisione del consiglio di quartiere.