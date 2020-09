DDL Zan, il vescovo di Lucca ospita e patrocina il convegno omofobo

Un mese fa Paolo Giulietti, dal 2019 arcivescovo di Lucca, aveva pesantemente attaccato il DDL Zan da una tv locale, sottolineando come «una legge come questa rischia di togliere la necessaria libertà e serenità al confronto delle idee. Liberi non di offendere, ma di esprimere anche pareri che siano in contrasto con quelli dell’altro». Falsità più volte smentite, perché non esiste alcun reato di propaganda all’interno della legge contro l’omotransfobia e la misoginia che a ottobre tornerà alla Camera dei Deputati, ma Giulietti ha ora deciso di andare oltre.

Domani, 9 settembre, alle ore 17:30, nel Salone dell’Arcivescovato si terrà un incredibile incontro per approfondire “le ragioni di chi dissente dal Decreto Legge Zan”.“Dissenso informato“, lo chiamano loro, se non fosse che da settimane diffondano disinformazione a buon mercato, in difesa di una libertà che guarda alla diffamazione, alle menzogne, agli insulti.

All’incontro, promosso dall’associazione Family Day – Difendiamo i nostri Figli, ospiti illustri del calibro del neurochirurgo e psichiatra Massimo Gandolfini, del magistrato ed ex parlamentare de Il Popolo della Libertà Alfredo Mantovano e delle giornaliste Marina Terragni (“Temporary Mother – Utero in affitto e mercato dei figli”, la sua ultima fatica letteraria) e Monica Ricci Sargentini, che da tempo ha avviato una martellante campagna discriminatoria contro le donne trans. A moderare il tutto Emmanule Di Leo, presidente Steadfast onlus.