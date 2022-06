Onda Pride 2022, oggi un primo sabato di giugno da urlo con 6 città in piazza

2 min. di lettura

Bergamo, Cremona, Cuneo, Monza, Pavia e Torre Annunziata. Ha inizio oggi l’Onda Pride 2022, dopo l’antipasto sanremese di aprile, con quasi 50 città che da qui a fine settembre si coloreranno d’arcobaleno, con centinaia di migliaia di persone finalmente di nuovo in piazza dopo due anni di Covid-19 e pesanti restrizioni annesse.

A Bergamo, il corteo partirà alle ore 14 alla stazione dei treni in Piazzale Guglielmo Marconi, per poi percorrere viale Papa Giovanni XXIII, via Camozzi, via Pignolo, via Verdi, via Petrarca e viale Roma, con coda finale sul Sentierone. Padrini della manifestazione, i Papà per scelta.

A Cremona, dove ci sarà Myss Keta, partenza dalle ore 16,30 in piazza Stradivari, con il corteo che attraverserà Via Antonio Gramsci, Corso Cavour, Corso Campi, Via Palestro, Via Dati Ugolani, Via Alessandro Manzoni, Piazza Roma, Corso Giuseppe Mazzini, Corso Giacomo Matteotti, Via Pallavicino, Via Cesare Speciano, Corso XX Settembre, Via Giovanni Maria Platina, Via Altobello Melone, Via Cadore, Via Porta Po Vecchia, Corso Vittorio Emanuele II. Conclusione alle 18.45, sempre in piazza Stradivari.

A Cuneo, partenza alle ore 16 da piazza Europa, per poi abbracciare Corso Nizza, piazza Galimberti, via Garibaldi, viale Angeli e arrivo al monumento alla Resistenza per i comizi finali.

a Monza, dove ancora si festeggia la storica promozione in serie A della squadra di calcio, partenza alle ore 16 da piazza Castello, per poi snordarsi tra via Manzoni, via Appiani e piazza Citterio. Conclusione presso i boschetti della Villa Reale.

A Pavia, partenza corteo alle ore 16:00 in Corso Garibaldi/Via Volta e arrivo in Piazza Leonardo Da Vinci, dove sarà possibile effettuare i test rapidi per HIV e Sifilide.

A Torre Annunziata, infine, partenza alle ore 17 allo Stadio Giraud, per poi toccare Via Gino Alfani, Corso Umberto I, Piazza Giovanni XIII della Pace e terminare in Viale C. Colombo, in prossimità del mare.

Che la lunga e caldissima estate dell’Orgoglio abbia ufficialmente inizio!

