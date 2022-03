Bergamo Pride 2022 l’11 giugno al grido “Mille e una lotta”

2 minuti di lettura

Il Comitato Bergamo Pride, nato nel 2018 con l’obiettivo di promuovere azioni civili di affermazione delle pari opportunità, ha annunciato la data ufficiale del Bergamo Pride 2022. L’11 giugno prossimo.

Lo scorso anno, onde evitare assembramenti, vennero allestite 7 tappe presso i locali della città aderenti all’iniziativa. Non è ancora chiaro se il Pride del 2022 tornerà a tagliare la città con i tradizionali carri o se causa Covid-19 rimarrà stanziale. Nel dubbio il Pride del prossimo 11 giugno sarà il quarto della città, diventata simbolo pandemico con la prima ondata del Coronavirus, con lo slogan prescelto che recita “Mille e una lotta“.

“Il recente affossamento del DDL Zan non ci ha indebolitə né fiaccatə. Lottiamo e continuiamo a lottare“, hanno rimarcato gli organizzatori. “Che sia nel silenzio delle nostre esistenze, contro una famiglia che non ci vorrebbe come siamo. O che sia facendo molto rumore nelle piazze e affrontando chi si prende gioco di noi nei palazzi della politica o chi ci discrimina per strada o sul luogo del lavoro. Non siamo solə. Siamo unə, nessunə e centomila. Siamo come i mille di epoche passate, che lottarono per qualcosa in cui credevano, proprio come noi facciamo oggi, che lottiamo per i nostri diritti e per la tutela dei nostri corpi e delle nostre identità. Sì, perché si tratta di diritti umani calpestati tra risa e giochi di potere. Si tratta di combattere ancora per avere una legge che ci tuteli dalle discriminazioni di genere, orientamento sessuale e abilismo. Ma che soprattutto proponga percorsi educativi volti a tutelare le minoranze. Si tratta di combattere per ottenere matrimoni egualitari e adozioni, così come una riforma radicale della legge 164. Si tratta di scendere in piazza ogni volta che ce ne sarà bisogno per rivendicare il nostro diritto di esistere e resistere. Mille e una lotta, tenendoci ben saldə ai principi che da sempre animano Bergamo Pride, ovvero l’antifascismo, l’antirazzismo, l’antiabilismo, l’antisessismo e l’anti omo-lesbo-bi-transfobia. Non ci lasceremo schiacciare dall’odio cieco di chi non riesce a vedere al di là del proprio privilegio. Continueremo a batterci per una società più giusta e rappresentativa, affinché tuttə possano sentirsi parte integrante e non esclusa. Lo faremo accanto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle trans*, disabili, nerə, emarginatə e lo faremo anche per chi non potrà essere con noi“.

Un manifesto politico che l’11 giugno prossimo diverrà realtà nella bellissima Bergamo. Ad inaugurare l’Onda Pride 2022 del Bel Paese (qui tutte le altre tappe) sarà la città di Sanremo il prossimo 9 aprile.

