Papà per Scelta, pioggia social di insulti omofobi:”esiste un confine tra esprimere la propria opinione e offendere”

È successo di nuovo. La nostra lettera a Salvini è finita in decine di gruppi e pagine affollati di persone che trascorrono le giornate a vomitare odio e disprezzo. Lettera con cui abbiamo chiesto un confronto educato e civile con chi ha presieduto un comizio per raccattare voti sulla pelle della nostra famiglia. Comizio a cui hanno assistito quelle stesse persone che da ieri calcano le piazze italiane insieme a Provita per provare a fermare la legge contro l’omotransfobia, definendola una legge bavaglio, liberticida e incostituzionale, che discrimina le opinioni dei dissidenti, mettendo in pericolo la libertà d’espressione. Eppure, a noi continuano a chiamarci dissociati malati, coglioni, merde, pederasti. Definiscono la nostra famiglia come un esperimento nazista e un abominio contronatura. Ci preferirebbero con una macina al collo piuttosto che accanto ai nostri figli, auspicando la pena di morte ai politici che vorrebbero tutelare le famiglie omogenitoriali. Per chi ancora avesse dei dubbi su questa legge, la risposta la trovate nei commenti di queste persone che si sentono legittimate ad usare le lettere come fossero proiettili per insultare. Succede ancora troppo spesso di essere oggetto di messaggi discriminatori che incitano all’odio. Brucia ancora una volta, come sempre. Ma non ci si può abituare a ricevere decine di messaggi diffamatori che hanno la sola intenzione di offendere e mortificare. Le parole usate come arma di distruzione di massa non possono e non devono più rimanere impunite. Ribadisco l’importanza di un segnale forte e chiaro da parte delle Istituzioni che punisca questi episodi, mettendo a tacere le urla di quei bulletti che credono di poterla fare franca solo perché dietro uno schermo. Il sacrosanto diritto di esprimere la propria opinione deve essere garantito solo a patto che si riconosca il dovere di prendersi le proprie responsabilità. E questa legge, oltre che un atto di civiltà necessario, va proprio in questa direzione. Perché esiste un confine tra esprimere la propria opinione e offendere, che si chiama rispetto. E calpestarlo, non può non avere delle conseguenze. #papàperscelta