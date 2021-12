Parroco dell’Indiana dimesso dalla carica per la partecipazione a un Drag Show

3 minuti di lettura

Il pastore Craig Due, parroco di Newburgh United Methodist Church nell’Indiana, che è stato dimesso dal suo incarico per aver partecipato alla docu-serie targata HBO We’re Here, in cui alcune ex-star di Ru Paul’s Drag Race – Bob the Drag Queen, Eureka e Shangela – viaggiano attraverso l’America in piccole città per provare a trasformare persone normali in performer di Drag.

Il pastore Craig, vicino alla comunità LGBTQIA+ locale, era stato invitato a partecipare da una serie di organizzazioni locali, tra cui River City Pride. Descritto come un uomo di fede, un padre, un marito, un avvocato per la giustizia sociale e alleato della comunità LGBTQIA+, non appena la notizia del sollevamento dal suo incarico si è diffusa le reazioni sono state forti. È stata anche creata una pagina su GoFundMe per chiedere che venga reinserito nel suo incarico e raccogliere fondi per aiutarlo. «La partecipazione di Craig allo show ha causato molta agitazione nella chiesa che stava servendo in quel momento e alla fine l’ha portato ad essere sollevato dai doveri pastorali in quella chiesa», hanno spiegato gli organizzatori della petizione. Il pastore Craig continuerà ad amministrare fino al 28 febbraio, anche se con uno stipendio notevolmente ridotto, e poi dovrà andarsene.

Mitch Gieselman, soprintendente dei distretti sud dell’Indiana United Methodist Church – che non ha immediatamente risposto ai commenti – ha così dichiarato in una lettera: «Nessuna risoluzione sarà soddisfacente per tutti. Ho ricevuto molte critiche sulle azioni di Craig e numerosi messaggi di supporto per lui. In un clima così polarizzato, il nostro intento principale è quello di favorire un ambiente in cui sia il NUMC che la famiglia Duke possano progredire in grazia».

Quello che sfugge è il motivo di tante critiche, anche se la chiesa ha sempre avuto un rapporto complicato con tutto ciò che è queer e, soprattutto, con il mondo del drag. «È un peccato che anche la vicinanza a ciò che è queer sia un motivo sufficiente per licenziare qualcuno», ha twittato Bob the Drag Queen, riassumendo il punto di questa triste storia.

Everyone met Pastor Craig a couple of weeks ago on the Evansville, IN episode of #WereHere Sadly his participation in the show has caused the Church to “relieve him of his pastoral duties.”

If you can donate, great! If you can’t, please share! https://t.co/IgUYnaA4Az — Eureka! (they/them/theirs) 🐘👑 (@eurekaohara) 5 dicembre 2021

Il pastore Craig, però, non sembra avere rimorsi e, in un’intervista con Religion News Service, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare di partecipare allo show. Conosceva già bene membri della comunità LGBTQIA+ tra i suoi fedeli e il suo obiettivo era quello di essere anche empatico, e non solo vicino alle loro lotte. «Sono stato circondato e immerso in una cultura in cui non mi sono mai immerso, e una delle cose del mio lavoro pastorale è che se vuoi coinvolgere persone diverse da te nel tuo ministero, devi andare dove ci sono le persone diverse da te. L’invito a far parte dello show mi ha permesso questo».

«È stata un’esperienza spirituale incredibilmente meravigliosa, rinfrescante, profonda e potente»

Così ha descritto infine l’esperienza di We’re Here. Subito anche diverse star si sono mosse, tra cui le protagoniste della docu-serie, spingendo le persone a donare per aiutare il pastore Craig. Anche Ross Murray, il direttore del GLAAD Media Institute, si è espresso sull’accaduto a Deadline: «Il pastore Craig Duke è entrato in una comunità che ha sperimentato traumi sproporzionati a causa della chiesa per proclamare un messaggio per proclamare un messaggio di amore di Dio per tutta la creazione».

«Il pastore Craig sta emulando l’esempio di Gesù, che ha trascorso del tempo con coloro che sono stati respinti dal pio».

Anche se non sembra che la United Methodist Church sia disposta a tornare sui propri passi, si attendono sviluppi sulla vicenda.