PD Milano, incontro a teatro e in streaming per dire sì alla legge contro l’omotransfobia e la misoginia

In attesa che sabato 10 ottobre piazza della Scala si riempia (con distanziamento e mascherine annesse) di cittadini per dire basta all’omotransfobia e la misoginia, domani sera, venerdì 9 ottobre alle ore 21.00, si terrà un evento realizzato da PD Milano insieme ad Arcigay Milano, Coordinamento Arcobaleno e Milano Pride.

“È (di nuovo) tempo di legge. Milano incontra Allessandro Zan“, il titolo dell’incontro che diverrà realtà al Teatro Filodrammatici di Milano (via Filodrammatici, 1), con posti in sala limitati (prenotazione su EventBrite) e diretta video sulle pagine FB di Milano Pride, PD Milano Metropolitana, CIG Arcigay Milano e Coordinamento Arcobaleno. Un’occasione per approfondire con l’onorevole Zan i contenuti del disegno di legge che punisce i reati di discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, le tempistiche per l’approvazione e i motivi dell’urgenza di questo provvedimento.

Il dibattito sarà preceduto dai saluti introduttivi di Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd Milano, e di Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, e dall’intervista a Simone Alliva, giornalista de l’Espresso e autore del libro inchiesta “Caccia all’Omo”, che fornirà spunti di riflessione circa la situazione effettiva della violenza omotransfobica nel nostro Paese.