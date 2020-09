Pillon e Adinolfi sul caso Ciro/Maria Paola: “L’omotransfobia non c’entra niente, sciacallaggio politico e ideologico”

Un leghista ultracattolico che accusa altri di “sciacallaggio politico e ideologico”. Se non fosse tutto drammaticamente legato ad un fatto di cronaca, ci sarebbe da ridere. Chissà se l’amico di famiglia intercettato dall’ANSA sia lo stesso amico di famiglia visto a Mattino Cinque pochi giorni fa, incapace di comprendere il significato di omotransfobia. Nel dubbio questo amico di famiglia infanga Ciro, definito come “uno che aveva problemi con la giustizia, e andava a firmare in caserma. Maria Paola dormiva ogni giorno in una casa diversa, non aveva neanche dove farsi la doccia, il problema era questo”.

Ma è chiaramente questa la strada che la destra sovranista e ultracattolica ha deciso di percorrere. Sviando l’informazione, cancellando ogni traccia eventuale di ‘omotransfobia’, dando spazio e peso solo a chi vuole difendere chi è attualmente in carcere. Michele, il fratello che ha ucciso sua sorella. Ma sarà un processo a stabilire i fatti, le verità, le menzogne di questa brutta storia. Mario Adinolfi, in tal senso, insiste. “La famiglia di Maria Paola ha in casa uno zio gay, omofobi de che? Emerge giorno dopo giorno con maggiore chiarezza lo sciacallaggio di chi ha provato a strumentalizzare una tragedia familiare per far passare la legge Zan che proprio questa vicenda fa comprendere quanto sia pericolosa. Si scuseranno mai questi avvoltoi se dovessero scoprire che anche lo “speronamento” del fratello contro la povera Maria Paola non è mai accaduto?“.