Pillon insiste: “L’Italia è un Paese più che tollerante, pochissimi i casi autentici di omotransfobia”

Partiamo dal principio. Denunciare pubblicamente false violenze omotransfobiche è criminale. Perché l’odio nei confronti delle persone LGBT è drammaticamente reale, così come lo è la discriminazione quotidiana, la derisione, gli insulti, le minacce, le botte. I primi a trovare rivoltanti le false denunce siamo proprio noi, che chiediamo a gran voce a chi subisce effettiva violenza di denunciarlo, di metterci la faccia, per far pubblicamente emergere una pericolosa e inaccettabile realtà.

Nei giorni scorsi è venuto alla luce che Marlon Landolfo, 21 anni, e Mattias Fascina, 26, che lo scorso 19 settembre avevano denunciato via social un’aggressione «da parte di 6 omofobi e fascisti» per essersi scambiati un bacio, avrebbero invece partecipato attivamente ad una rissa nel centro di Padova, divampata la notte precedente. Dopo aver visionato le telecamere e ascoltato i testimoni, gli inquirenti sono arivati alla conclusione che Marlon e Mattias si scazzottarono con altri ragazzi, prendendo parte ad una rissa che nulla aveva a che fare con l’omofobia. Non a caso i sette partecipanti, inclusi Marlon e Mattias, sono stati tutti condannati con decreto penale per rissa, come riportato dal Corriere del Veneto. Ora spetta ai legali delle sette persone coinvolte decidere se pagare una multa o affrontare il processo.

Partendo da questo episodio di cronaca, e senza dimenticare Iconize che pochi mesi fa si era inventato un’aggressione omofoba a Milano, Simone Pillon, senatore leghista ossessionato dalla comunità LGBT, è puntualmente tornato a diffondere menzogne a buon mercato, pur di colpire ai fianchi quella legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilsmo che a inizio 2021 arriverà al Senato.

“Salutiamo questa domenica con l’ennesima omobufala“, scrive il senatore sui social. “Ricordate il penosissimo caso dei due poveri Marlon e Mattias malmenati a sangue a Padova dai soliti fascisti omofobi per un bacio? Bene. Era l’ennesima OMOBALLA. I due secondo il tribunale SI ERANO INVENTATI TUTTO per coprire la loro partecipazione attiva ad una rissa tra ubriaconi. Risultato? Tutti condannati, inclusi i due omofalsari. Sullo sfondo i dati parlano chiaro. L’Italia è un paese più che tollerante, e i pochissimi casi autentici sono già puniti con pene severe grazie alla legislazione vigente. Quindi per cortesia basta lagne, buone solo a ottenere laute marchette per le lobby LGBT e l’agognata licenza di poter indottrinare i nostri figli. Rispetto per tutti, ma liberi di dire la verità! Buona domenica!“.

Parole grevi, volgari nel gratuito utilizzo di determinati termini, non solo imbarazzanti ma anche dannatamente tristi, se ricondotte ad un uomo ‘di fede’ come Pillon, in prima fila nello sminuire, sgonfiare, depotenziare una realtà che tutti noi conosciamo bene. Platealmente felice, per non dire orgoglioso, di difendere un odio che attraverso il DDL Zan andrebbe finalmente ad avere un nome anche dal punto di vista legislativo. Continuare a cavalcare bufale, vedi la pagliacciata dell’indottrinamento gender nelle scuole, è la strada che la destra italiana ha deciso di percorrere in questi mesi di dibattito politico. A tutta la comunità LGBT nazionale spetta invece il compito di rimanere compatta, nel resistere e saper rispondere a simili attacchi, evitando comportamenti menzogneri e criminali che puntualmente prestano il fianco a chi vorrebbe continuare ad insultarci, discriminarci, picchiarci. Molto semplicemente perché l’omotransfobia in Italia è una realtà quotidiana, e non ha alcun bisogno di fake news. Quelle lasciamole ad altri.