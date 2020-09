Padova, coppia gay aggredita da 6 persone per un bacio: 5 punti di sutura in testa – VIDEO

“Da padovano sono profondamente scosso, perché Padova è una città che, in particolare negli ultimi anni, ha fatto dei diritti e dell’inclusione una bandiera“, ha scritto sui social Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia. “Questo ennesimo attacco, nel cuore di una città all’avanguardia sul rispetto dei diritti, dimostra come la legge contro l’omotransfobia e la misoginia non sia davvero più rinviabile: per questo in ottobre l’approveremo alla Camera, e poi passerà al Senato, dove verrà approvata definitivamente in tempi rapidi. Voglio esprimere a Mattias, a Marlon e al loro amico tutta la mia solidarietà. Ma soprattutto voglio ringraziarli per aver denunciato pubblicamente questa violenza gratuita e terribile. Ogni voce che si leva forte contro l’odio omotransfobico è un passo in più per cambiare questo Paese. Insieme, dalle strade delle nostre città fino alle istituzioni“.

Anche a Napoli, come denunciato poche ore fa, c’è stato un altro, l’ennesimo pestaggio omofobo di questa estate 2020.