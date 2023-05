Russia, condannato al rimpatrio un tedesco che aveva invitato un uomo a fare sesso in albergo

0:00 Ascolta l'articolo

La Russia ha condannato un insegnante tedesco di 40 anni per aver “violato il divieto propaganda LGBTQ+” dopo aver invitato un uomo di 25 anni a fare sesso privato e consensuale a porte chiuse nella sua camera d’albergo. Una sentenza che certifica la pericolosità della legge russa contro la propaganda lgbtqia “a tutela dei minori” recentemente ampliata all’intera popolazione. Una legge che ha di fatto criminalizzato l’omosessualità in tutto il Paese, dando il via ad un’autentica caccia alle streghe.

L’anonimo insegnante aveva soggiornato in un hotel nella città di Petropavlovsk-Kamchatsky, come riportato dal sito DW. Non è chiaro come le autorità locali abbiano appreso del suo invito sessuale al 25enne. Secondo quanto riferito, l’insegnante ha ammesso il suo “crimine”, è stato multato di circa $ 1.880 e sarà rimpatriato nel suo paese d’origine attraverso la Turchia, con l’accusa di “promozione di rapporti sessuali non tradizionali”.

Un precedente terrificante, perché criminalizzerebbe il sesso gay in tutto il Paese. Lo scorso marzo la stessa legge è stata utilizzata per perseguire Haoyang Xu e Gela Gogishvili, coppia di youtuber e tiktoker. Se Gogishvili è stato rilasciato quasi immediatamente, Haoyang Xu ha passato 3 settimane in carcere, in condizioni ‘disumane’. L’11 maggio Gogishvili dovrà comparire in tribunale.

Il presidente Vladimir Putin ha firmato la legge contro la cosiddetta “propaganda gay” nel lontano 2013, con l’intenzione di “proteggere i bambini” da qualsiasi “propaganda di rapporti sessuali non tradizionali”. Lo scorso anno la legge è stata estesa ai russi di tutte le età, vietando qualsiasi espressione pubblica della vita LGBTQ+, qualsiasi azione o diffusione di qualsiasi informazione che sia considerata un tentativo di promuovere l’omosessualità in pubblico, online o all’interno di film, serie, canzoni, libri o pubblicità.

Così facendo sono state messe a tacere organizzazioni, eventi, chiusi siti e media di attivisti LGBTQ+. A causa di questa legge il Bolshoi ha cancellato il balletto dedicato a Nureyev. La legge è stata duramente criticata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia, dai gruppi per i diritti umani Amnesty International e Human Rights Watch, nonché dagli attivisti per i diritti civili di tutto il mondo.

