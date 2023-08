Sex Education, ci sarà uno spin-off? Parla la sua creatrice Laurie Nunn

0:00 Ascolta l'articolo

Il prossimo 21 settembre arriverà su Netflix la 4a e ultima stagione di Sex Education, delizia seriale creata da Laurie Nunn. Proprio quest’ultima, via Netflix Tudum, ha accarezzato l’ipotesi di uno spin-off futuro dedicato a Sex Education, con nuovi studenti e nuovi attori protagonisti.

“Mi sto decisamente prendendo una pausa, pensando ad altre cose“, ha confessato Nunn, per poi aggiungere. “Ma quello della Moordale è un mondo davvero ricco, e scrivere di adolescenti è sempre molto divertente. Quindi, penso che ci sarà sempre del potenziale per esplorare ulteriormente quel mondo.”

37enne londinese, Laurie Nunn si è chiaramente lasciata una porta più che aperta con vista Sex Education, in un prossimo ed eventuale futuro. D’altronde Sex Education è la sua prima e al momento unica serie, con Netflix che l’avrà quasi certamente riempita di denaro per provare a partorire progetti inediti. Nell’attesa Laurie ha condiviso nuovi dettagli sulla 4a stagione in arrivo, che prenderà vita pochi mesi dopo gli eventi narrati nella terza.

“Maeve è in America; l’avevamo lasciata sull’autobus. Gli studenti della Moordale Secondary stanno iniziando l’anno in una nuova scuola chiamata Cavendish College, che è molto diversa da Moordale“, ha rivelato Nunn, che ha confermato la presenza di nuovi personaggi, tra cui un nuovo gruppo di studenti popolari chiamato “The Coven” e una giovane terapista sessuale rivale di Otis, interpretato da Asa Butterfield

La 37enne sceneggiatrice ha inoltre annunciato che Sex Education 4 esplorerà “l’idea di fallimento” e l’identità.

“Stiamo esplorando l’identità dei nostri personaggi, che sono alle prese con la loro idea di identità e accettazione. Con tutto ciò, la salute mentale andrà di pari passo. Volevamo esplorare diversi aspetti della salute mentale, sia che tu stia vivendo ansia, depressione o solitudine. È davvero importante riuscire a chiedere aiuto”.

Oltre a Butterfield, Emma Mackey e Ncuti Gatwa, l’ultima stagione di Sex Education vedrà il ritorno di Connor Swindells nei panni di Adam Groff, Aimee-Lou Wood in quelli di Aimee Gibbs, Kedar Williams-Stirling negli abiti di Jackson Marchetti, Dua Saleh in quelli di Cal Bowman, Mimi Keene come Ruby Matthews, Chineye Ezeudu come Viv Odusanya, George Robinson come Isaac Goodwin, Alistair Petrie come Michael Groff e Samantha Spiro come Maureen Groff. Confermatissima, ovviamente, Gillian Anderson. Le novità sono invece rappresentate da Dan Levy, Jodie Turner Smith, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, Thaddea Graham e Eshaan Akbar. Non è ancora chiaro se le due annunciate novità della comunità LGBTQIA+, ovvero un ragazzo e una ragazza trans, saranno presenti o meno, dopo il casting del 2021.

In Sex Education 4 Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale… pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili? Viv è totalmente sconvolto dall’approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l’unico terapeuta per gli studenti…

Serie

© Riproduzione Riservata