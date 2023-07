Sex Education chiude con la 4a stagione, il sessualmente esplicito teaser trailer italiano

0:00 Ascolta l'articolo

Una stagione conclusiva, un po’ a sorpresa. Netflix ha annunciato che la 4a stagione di Sex Education, dal 21 settembre in streaming, sarà l’ultima. Per tutti i suoi protagonisti. Nel comunicare la triste notizia la piattaforma ha diffuso il primo attesissimo teaser trailer in italiano della serie, ideata e scritta da Laurie Nunn. 60 secondi in cui il sesso torna a farla da padrone assoluto.

Sex Education è la storia di Otis Milburn, un liceale impacciato che vive con sua madre, la sessuologa Jean. Nella prima stagione, Otis, con l’aiuto dell’amica Maeve Wiley, apre a scuola una clinica del sesso per mettere a frutto il proprio talento e intuito sull’argomento. Nella seconda stagione, Otis affronta i propri bisogni sessuali, sorti tardivamente, per poter approfondire la relazione con la fidanzata Ola. Nel frattempo, però, deve gestire i rapporti tesi con Maeve. Intanto alla Moordale un’epidemia di clamidia evidenzia la necessità di una migliore educazione sessuale in classe, mentre in paese arrivano nuovi adolescenti che sfidano lo status quo.

Nella 3a stagione Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam sono ufficialmente insieme e Jean è incinta. La nuova preside Hope cerca di riportare la Moordale all’eccellenza, Aimee scopre il femminismo e Jackson ha una cotta, mentre rimane irrisolta la questione del messaggio vocale scomparso. Sono in arrivo animali che aiutano le coppie, fenomeni alieni, cupcake a forma di vulva e, naturalmente, Madam Groff.

La 4a stagione accoglierà due new entry transgender e vedrà per l’ultima volta sul set Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling e la meravigliosa Gillian Anderson, a quasi 5 anni dall’exploit della primissima stagione di una serie senza ombra di dubbio sottovalutata, tanto dal non aver mai avuto alcuna candidatura agli Emmy.

