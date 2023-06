Ncuti Gatwa di Sex Education si mette a nudo e parla del proprio orientamento sessuale

0:00 Ascolta l'articolo

30enne attore britannico esploso grazie al ruolo di Eric Effiong in Sex Education, Ncuti Gatwa, presto al cinema grazie a Barbie e soprattutto attesissimo Quindicesimo Dottore nella serie televisiva fantascientifica Doctor Who, si è messo a nudo per il numero Pride di British Vogue, letteralmente.

Fino ad oggi Ncuti Gatwa non ha mai parlato del proprio orientamento sessuale, lasciando ai fan di supporre, in relazione anche ai ruoli fino ad oggi interpretati.

“È una questione di sicurezza e salute mentale“, ha precisato Gatwa. “Dopo Sex Education, siamo diventati tutti proprietà pubblica, in una certa misura. Dopo devi lottare per il tuo diritto alla privacy, ma senti anche di dover qualcosa alle persone. Nel fissare i miei confini, sapevo di voler separare il privato dal pubblico e che non avrei mai voluto che la mia vita personale oscurasse il mio lavoro. Credo anche che ognuno stia facendo il proprio viaggio, ed è importante che nessuno si senta in obbligo nei confronti degli altri in relazione a ciò che sta accadendo loro internamente. E questo è ciò che riguarda l’educazione sessuale: prendere le cose con i propri tempi”.

Ncuti ha quindi chiesto tempo, al cospetto della propria vita privata. Per il numero Pride di Vogue l’attore è stato denudato, messo in posa come un Yves Saint Laurent d’annata e fotografato da Tim Walker, specificando come sia proprio attraverso la moda che lui riesce ad esprimere il proprio orgoglio, che a suo dire non dovrebbe essere un “privilegio” ma “il nostro diritto dato da Dio”. Via social Gatwa ha celebrato l’intervista di Vogue con un semplice “Pride is Power!”.

Ncuti si è detto orgoglioso anche della sua libertà, che si rispecchia nel personaggio che l’ha reso famoso. Eric Effiong di Sex Education, che saluterà con l’imminente nuova stagione. “Può essere solo se stesso, ed è così divertente da interpretare”. “Si trova in tutte queste intersezioni – essere gay, dell’Africa occidentale, religioso, tutte queste cose che non sono la norma nella sua scuola, che gli hanno dato così tante prospettive diverse e intuizioni sul mondo – e questo è il suo potere. Le persone queer sono degli outsider, ed è per questo che sono onnipotenti”.

Tra poco più di un mese Ncuti sarà al cinema grazie a Barbie di Greta Gerwig, in cui interpreterà un bambolotto Ken biondo con cappello da cowboy. L’attore ha rivelato che Gerwig ha creato un’atmosfera divertente sul set, dove tutto sembrava possibile e dove l’intero cast rideva alla fine di ogni ciak. Non ci restra altro da fare che aspettare lo sbarco in sala.

