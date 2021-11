Sex Education, nella 4a stagione due new entry transgender

2 minuti di lettura

Sex Education è una delle serie più amate Netflix, con critiche entusiastiche e visualizzazioni a pioggia. Ebbene la 4a stagione dello show è già stata annunciata da Netflix, con due new entry transgender da poco ufficializzate. Netflix ha infatti diramato un comunicato in cui ha rivelato di essere alla ricerca di due attori transgender, chiamati ad interpretare Abbi e Kent, coppia nonché studenti universitari.

Il casting è stato svelato su Twitter dalla penna non binaria Krishna Istha, che scrive per la serie. “Abbi è una giovane donna trans con un’atmosfera da Winona Rider degli anni ’90, che è sicura di sè nella sua identità di genere”, recita la prima descrizione del casting. “Abbi è la leader del suo gruppo e l’ape regina del suo college: ogni ragazza vuole essere come lei o essere amica di lei. È solare, magnetica, generosa e leale”.

Sulla vita familiare del personaggio, si legge. “Quando Abbi ha fatto coming out come donna trans, è stata cacciata di casa dai suoi genitori conservatori. Attualmente vive con il suo ragazzo Kent, la cui famiglia è molto più accogliente”. “Abbi era religiosa, ma ha dovuto allontanarsi dalla sua fede quando ha iniziato a danneggiare il suo senso di sé. Si considera ancora “spirituale” e frequenta una congregazione laica e inclusiva che celebra la comunità e la famiglia che si è scelta”.

Per quanto riguarda Kent, è descritto come il fidanzato FtoM di Abbi che è “sciocco, smemorato e un grande ascoltatore”. “Sono la coppia di potere per eccellenza: stanno insieme da un po’ e sono l’epitome degli “obiettivi di coppia”, tutti li amano. Kent è sicuro di essere uno dei ragazzi più popolari quanto Abbi, ma conosce se stesso ed è totalmente sicuro del suo ultimo anno al college”.

Non è necessaria alcuna precedente esperienza di recitazione, del resto anche la star di Sex Education Ncuti Gatwa, nonostante avesse frequentato corsi di teatro, ha confessato che prima di debuttare nella serie era un senzatetto.

Le riprese partiranno in Galles da aprile a novembre del 2022.

La terza stagione di Sex Education ha già introdotto due studenti non binari, interpretati da Dua Saleh e Doldaway.