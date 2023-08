Shakespeare censurato nelle scuole della Florida di Ron De Santis a causa della legge Don’t Say Gag

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Se nel 1665 avevano la peste bubbonica, nel 2023 ci dobbiamo sorbire la piaga di Ron De Santis.

A finire nel mirino del Don’t Say Gay – legge istituita dal governatore della Florida lo scorso anno che vieta qualsiasi discussione su orientamento sessuale e/o identità di genere nelle classi elementari e medie, limitando tale discussioni nei licei del territorio – è adesso William Shakespeare.

Il più grande drammaturgo e poeta nella storia della letteratura inglese è stato letteralmente ‘censurato’ presso il distretto scolastico di Hillsborough County: lo conferma Tanya Arja, portavoce di Hillsborough County, dichiarando che lə studentə potranno studiare solo alcuni estratti Macbeth, Romeo & Giulietta, e Amleto, omettendo dal programma tutti quei passaggi considerati ‘troppo volgari’ per gli studenti di seconda media.

I testi di Shakespeare sono spesso pieni di slang e allusioni sessuali, ma come spiega Joseph Cool, docente presso la Gaither High School, è proprio questa occasionale ‘volgarità’ ad averlo reso così memorabile e interessante per gli studenti: “Permette di connetterci con quello che succedeva in passato e cose che non sono per forza relegate al passato” ha dichiarato Cool un anno fa.

Più storici hanno più volte ritenuto che William Shakespeare fosse in realtà queer (il ricercatore Dr Will Tosh l’ha chiamato anche “Shakesqueer”) e che molti suoi lavori fossero segretamente dedicati ad altri uomini, su tutti Sonnet 18: Shall I compare thee to a summer’s day?, ispirato dal “bel giovane” Henry Wriothesley.

Nei suoi sonetti i personaggi si ribellano spesso alle norme di genere: come in La dodicesima notte (in originale Twelfth Night, or What You Will) c’è un adorabile triangolo amoroso tra Viola, che travestendosi da uomo e prendendo il nome di Cesario, si innamora del Duca Orsino, innamorato a sua volta di Olivia che rimane altrettanto infatuata di Cesario.

“Shakespeare ha scritto sicuramente poesie e spettacoli queer. Queer nel senso di qualcosa sessualmente radicale o che cogliesse più identità di genere, garantendo una visione alternativa all’amore e della sessualità rispetto quella mainstream” ha spiegato Dr Will Tosh a Pink News.

Ma che siano speculazioni o realtà, la queerness di Shakespeare non ha superato il test di De Santis. Solo lo scorso anno sono stati bannati And Tango Makes Three, libro con due papà pinguini gay, uno spettacolo scolastico che raccontava una storia d’amore tra due donne, la visione dell’ultimo film Pixar A Strange World, e la stessa multinazionale Disney.

“Penso che l resto della nazione – anzi, del mondo, sta ridendo di noi” ha commentato Cool al Tampa Bay Times “Censurare Shakespeare perché la relazione tra Romeo e Giulietta potrebbe influenzare i minorenni, è semplicemente assurdo”.

