William Shakespeare era bisessuale? Le indagini sull’orientamento sessuale del misterioso poeta e drammaturgo di Stratford-upon-Avon procedono da decenni con ricerche universitarie. Sposatosi con Anne Hathway all’età di 18 anni, William Shakespeare ebbe tre figli dalla relazione con la donna: Susan e i gemelli Hamnet e Judith. Lontano dalla famiglia, che ha sempre vissuto nel Warwickshire, William Shakespeare ha avuto modo di rimanere a lungo in contatto con l’ambiente culturale di Londra. Molti i legami stretti, apparentemente anche con uomini, a cui avrebbe dedicato intense parole d’amore.

Gli ultimi ad aver avvalorato la teoria circa la bisessualità di William Shakespeare sono stati due esperti dell’opera del drammaturgo, il professor Stanley Wells e il dottor Paul Edmondson, che nelle scorse ore hanno rivelato i risultati delle loro ricerche sulle colonne del The Telegraph. Dopo aver passato in rassegna gli oltre 150 sonetti che William Shakespeare ha composto a cavallo tra ‘500 e ‘600, i due critici hanno affermato che ben 27 poesie sono dedicate ad un individuo di sesso maschile. Tra queste, quella più nota è di gran lunga il Sonetto 18, tramandato nelle antologie con le parole del primo verso. “Dovrei paragonarti a un giorno d’estate?“, si domandava il poeta, rivolgendosi a un uomo non meglio identificato.

William Shakespeare bisex, la scoperta di due studiosi della sua opera: “Non ci sono dubbi”

“Il linguaggio della sessualità in alcuni sonetti, chiaramente indirizzati a un soggetto maschile, non lascia dubbi sul fatto che Shakespeare fosse bisessuale”, ha sottolineato Edmondson. Lo studioso ha ricordato gli anni in cui anche i mass media hanno contribuito alla diffusione del mito di Shakespeare come icona ante-litteram della letteratura queer europea.