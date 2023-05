Fa vedere alla classe un film Disney con personaggi gay, la scuola la denuncia

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

In Florida un’insegnante è sotto inchiesta per aver fatto vedere alla classe un film Disney.

Più nello specifico, Jenna Barbee, ha scelto di far ‘riposare il cervello’ ai suoi studenti di quinta elementare, guardando il film A Strange World, rivoluzionaria pellicola che nel 2022 ha introdotto il primo personaggio apertamente gay in un lungometraggio animato Disney.

Come sottolinea Barbee in un video su TikTok, si tratta di un piccolo ‘innocuo’ dettaglio nell’arco d 1 ora e mezza di pellicola, incentrata su come gli ecosistemi interagiscono tra loro’: “Gli studenti non l’hanno nemmeno ritenuto chissà che grande questione fin quando il consiglio d’amministrazione non l’ha resa una grande questione” spiega l’insegnante, sotto investigazione per indottrinamento LGBTQIA+ tra le mura scolastiche, con l’accusa di “avviare conversazioni che non hanno posto nelle classi“.

“Non è il lavoro di un insegnante imporre le proprie idee su un bambino: sulla religione, sull’orientamento sessuale, l’identità di genere, nulla di tutto ciò.” ha protestato una madre delle alunne al consiglio scolastico.

Ogni studente è ora sottoposto a degli interrogatori nel bel mezzo delle lezioni che Barbee definisce mille volte più ‘traumatici’ del film stesso. “Alcuni di loro riescono a stento a venire a parlare con me, e stanno solo iniziando a sentirsi a proprio agio con me, e ora un investigatore ha il permesso di venire e interrogarli. Mi state prendendo in giro?” continua nel video.

L’investigazione è l’effetto collaterale della legge Don’t Say Gay, istituita dal governatore della Florida, Ron De Santis, che vieta ad asili nido e scuole elementari e medie di trattare temi legati ad orientamento sessuale e identità di genere, oltre a impedire a studenti trans* e non binary di utilizzare i pronomi che preferiscono.

“Lo fanno per ‘proteggere i bambini’ e per la loro sicurezza. Ma cosa gli stiamo davvero mostrando in questo modo?” dice Barbee “Gli insegnanti dovrebbero mostrare film che li aiutino a connettere il programma scolastico con grandi lezioni di vita”

Numerose persone hanno ricondiviso il video in segno di supporto, chiedendo un intervento diretto della Disney per finanziare o sostenere le spese legali della docente.

A chiunque la sta attaccando online e non, Barbee consigli di guardare A Strange World: “Potreste imparare una cosa o due da quel film” conclude nel video “Seguite il vostro cuore, abbiate compassione, e siate gentili. È la chiave per una vita migliore”.

© Riproduzione Riservata