Tommazo Zorzi non coglie le critiche sulla Meloni: “Io non faccio il pollaio, e il Costanzo ha fatto il record”

Questa mattina Tommaso Zorzi si è risvegliato in tendenza su Twitter grazie al suo debutto al Maurizio Costanzo Show di ieri sera, sorridente, plaudente e silente dinanzi alle castronerie sul DDL Zan seminate da Giorgia Meloni. Una tendenza social, quella del vincitore del Grande Fratello Vip, per una volta tutt’altro che invidiabile, vista la quantità di critiche piovutegli addosso. D’altronde proprio lui, dall’interno della casa di Cinecittà, ha a lungo criticato quegli esponenti LGBT televisivi che puntualmente tacciono dinanzi al personaggio omotransfobico di turno, attaccando ad esempio Platinette, nata ed esplosa proprio al Maurizio Costanzo Show, teatro, è bene ricordarlo, di storiche e furenti litigate.

Eppure Zorzi al cospetto della leader di Fratelli d’Italia ha canticchiato “Io sono Giorgia”, senza battere ciglio di fronte alle risposte della Meloni sulla legge contro l’omotransfobia, criticata anche da Alessandro Zan. Appena svegliatosi, su Instagram Tommaso ha così ‘difeso’ il suo comportamento.

Ora c’è una parte di gente che si aspettava che io ieri al Costanzo facessi il pollaio riguardo la legge Zan con la Meloni. La mia prima volta al Costanzo, ho un rispetto talmente grande per la trasmissione che mai mi sarei permesso di andare lì a litigare, non è il mio stile generale. Forse stavate guardando il programma sbagliato se volevate vedere il pollaio di litigate. Era un argomento che sapevo avrebbe affrontato Costanzo, e infatti la domanda l’ha fatta. Mi fa morire che ogni volta dite che la tv è troppo trash, poi quando non lo è vi lamentate che non si fa il pollaio.

Peccato che replicare a tono alle bugie reiterate da parte dell’unica esponente politica della serata non significhi dar vita ad un pollaio, bensì plasmare un normale contraddittorio, come le regole della buona televisione richiederebbero dalla notte dei tempi. Pollaio, quello vero, che al GF Vip è andato in onda per sei mesi circa, senza che Zorzi facesse mai un passo indietro. Anzi, alimentandolo spesso e volentieri. Poi a volerla dir tutta, la cosiddetta “tv trash” è intonare “Io sono Giorgia” davanti ad una Meloni felice come una Pasqua per l’ennesimo spot simpatia. Ma a Tommaso tutto questo poco importa, come precisato su Instagram, perché “ieri il Costanzo ha fatto il record assoluto di ascolti, ha fatto il 14%”. Con segno della vittoria e sorriso sornione.

Probabilmente non c’è davvero altro da aggiungere.