Quest’oggi nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma è stato celebrato il funerale dell’unico e inimitabile Maurizio Costanzo, grande Maestro italiano dell’uso della parola. Un ultimo saluto sentito e sofferto al quale hanno preso parte esponenti del mondo dello spettacolo, della politica ma anche persone comuni che hanno voluto omaggiare il giornalista e conduttore morto venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni.

Tra i diversi volti noti del mondo dello spettacolo che hanno partecipato alle celebrazioni funebri abbiamo potuto vedere nella lunga diretta televisiva Milly Carlucci, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Cristian De Sica, Eleonora Daniele, Alessia Marcuzzi, Michele Bravi, Pierluigi Diaco e Vittorio Sgarbi.

A partecipare anche Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, i volti noti di Amici Elena D’Amario, Simone Nolasco, Umberto Gaudino, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. E ancora Fabrizio Corona, Enrico Papi, Mara Venier, Pio & Amedeo, Vladimir Luxuria, Lele Mora, tutti accumunati da una palpabile commozione che ha coinvolto anche le milioni di persone collegate da casa.

In prima fila Maria De Filippi con il figlio Gabriele Costanzo, accanto ai quali abbiamo potuto ammirare i figli Saverio e Camilla, i nipoti di Costanzo, l’Amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e l’autrice storica di alcuni dei programmi più amati su Canale 5, Raffaella Mennoia.

“Si è chiuso il Sipario ma è finito il primo atto. La sua vita continua“: con queste parole Don Walter Insero ha aperto la celebrazione funebre durante la quale ha voluto ricordare Maurizio Costanzo non solo come giornalista, conduttore, autore, scrittore e paroliere ma anche e soprattutto come uomo, marito, padre e nonno.

“Maurizio amava i suoi figli, i nipoti e Maria De Filippi“, ha dichiarato Don Walter Insero prima di soffermarsi sul rapporto tra il giornalista e la donna che gli ha letteralmente cambiato la vita: “Il rapporto con Maria era fatto di stima, di amore, condivisione e complicità”.

Infine, con la sua omelia, Don Walter Insero è riuscito a strappare un sorriso alla platea ma anche e soprattutto alla moglie dicendo: “Maurizio era molto goloso, so che gli veniva passato anche qualche pezzo di cioccolato fondente di nascosto, ogni tanto”. Un piccolo ricordo di un uomo che all’apparenza sembrava forte ma che in realtà aveva trovato nei dolci una delle sue debolezze più grandi.

Commoventi le parole della figlia Camilla: “Papino, l’ondata di amore della quale siamo stati sommersi è merito dell’amore che hai dato a noi e a tantissime persone. Non hai idea della gratitudine che ci ha investito, non hai avuto tre figli, ma molti di più. Per molti sei stato un padre, un maestro, una guida. Hai saputo intuire destini“.

“A noi lasci un’eredità importante e l’insegnamento dell’umiltà“, ha proseguito Camilla. “Avevi ancora l’anima del ragazzo di 17 anni che scriveva a Montanelli, che si stupiva per una collaborazione importante e già ci sembra di sentire mentre dici ‘Ma vi rendete conto? Tutto questo per me’. Adesso ti immaginiamo in paradiso, mentre organizzi un talk show. Continuerai a vivere in tutti noi e tutto ciò che abbiamo imparato da te non andrà perso. È una promessa. Ti vogliamo bene papi“.

Infine, il conduttore Gerry Scotti ha chiuso le celebrazioni funebri leggendo la preghiera degli artisti.

