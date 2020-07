Arcivescovo Crepaldi all’attacco del DDL Zan durante l’omelia: “mette a rischio la libertà di espressione”

72 anni, Giampaolo Crepaldi è l’arcivescovo di Treviso che nel corso della messa di ieri, incredibile ma vero, ha trovato tempo e modo per attaccare la Legge contro l’Omotransfobia e la misoginia che il 27 luglio approderà alla Camera dei Deputati.

Desidero esprimere tutta la mia preoccupazione a riguardo del Disegno di Legge di contrasto all’omofobia e alla transfobia, fortemente criticato dalla CEI in maniera tempestiva e chiara, ma anche da altri tra cui conosciute femministe, perché si tratta di un’iniziativa legislativa che mette a rischio la libertà di espressione. In nome di alcune idee si ritiene di criminalizzare idee diverse. Se si concede la possibilità di censurare giuridicamente e penalmente non delle offese, ma semplicemente delle opinioni e delle verità di ordine antropologico e morale diverse da quelle dei proponenti il Disegno di legge, come per esempio la differenza fra uomo e donna, allora veramente la nostra libertà – quella di tutti, non solo quella dei cattolici – è in pericolo. Si tratta di un disegno pretestuoso che va contrastato con forza.

Peccato che il DDL Zan, come detto 10, 100, 1000 volte, non andrà mai e in alcun modo a censurare e/o punire le ‘opinioni’, se lontane dall’incitamento all’odio e alla violenza. Il reato di propaganda, come chiunque abbia letto il testo base presentato in commissione sa perfettamente, non è contemplato. E allora perché il vescovo Giampaolo Crepaldi continua a cavalcare una tesi abbondantemente smembrata, pezzo dopo pezzo, e pubblicamente cestinata persino dall’Avvenire, quotidiano dei vescovi?