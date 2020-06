Vittorio Feltri si dimette dall’Ordine dei Giornalisti e Il Giornale lo tramuta in martire

Vittorio Feltri ha deciso. Si dimette dall’Ordine dei Giornalisti e di fatto non sarà più un giornalista professionista. La notizia è stata data da Il Giornale, il quale gli ha dedicato la prima pagina con il titolo “Feltri si dimette da giornalista”.

Una notizia che arriva a sorpresa, da parte di Feltri, ma che in molti aspettavano da tempo. La prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti dedica poi all’ormai ex giornalista un lungo editoriale, scritto proprio dal suo direttore.

Il commento di Sallusti alle dimissioni di Vittorio Feltri

Leggendo il commento di Sallusti in ricordo del collega dimissionario, non possiamo che fare qualche riflessione:

Dopo cinquant’anni di carriera si è dimesso dall’Ordine rinunciando a titoli e posti di comando nei giornali, compreso nel suo Libero (lo fondò nel 2000). Perché lo abbia fatto lo spiegherà lui, ma io immagino che sia una scelta dolorosa per sottrarsi una volta per tutte all’accanimento con cui da anni l’Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione.

L’accanimento dell’Ordine dei Giornalisti nei confronti di Vittorio Feltri. Si riferisce forse a quando parlò di una lobby che contrastava la lotta alla pedofilia, accusando anche Nichi Vendola di farne parte? Oppure quando approvò il titolo in prima pagina“Calano fatturato e PIL ma aumentano i gay“. Ricordiamo anche come avesse rincarato la dose nel sommario: “Gli unici a non sentire crisi sono gli omosessuali: crescono in continuazione“. Questo non è accanimento, è rispettare le regole deontologiche.