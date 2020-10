Omotransfobia, Alessandra Maiorino: “Un Paese civile non può tollerare l’istigazione all’odio. Ora basta!”

Anche la senatrice 5 Stelle Alessandra Maiorino, prima firmataria di un DDL contro l’omotransfobia presentato nel marzo del 2019 e pochi mesi fa da noi intervistata, sarà a Milano sabato 10 ottobre, in piazza della Scala, per dire basta all’omotransfobia e alla misoginia.

E anche lei, come già accaduto con il deputato Pd Alessandro Zan pochi giorni fa, ha voluto ribadire l’importanza di una legge che il 20 ottobre prossimo tornerà alla Camera dei Deputati, mostrando alcuni indecenti cartelli omofobi esposti in piazza o facilmente rintracciabili on line.

“Dove passa il Pride? Dentro il cimitero e lasciateli lì”, pensate che c’è chi vorrebbe far passare questa roba qui come libertà di espressione. Oppure questa roba qui, “la lobby gay che mangia i bambini“. Oppure questa qua “(“No more gay, basta fr*ci“)”. Questo non solo è odio, ma è istigazione all’odio, e un Paese civile non può tollerarlo. Eppure c’è chi vilmente cerca di confondere le acque parlando di legge liberticida, e lo fa proprio mentre le cronache si riempiono ancora e ancora di casi di ragazze e ragazzi discriminati, e spesso uccisi a causa del loro orientamento sessuale e/o identità di genere. Ora basta! Questo è un momento che abbiamo atteso da troppo tempo. Condurremo la legge contro l’omotransfobia in porto, daremo all’Italia questa norma di civilità che sanziona l’odio e la discriminazione. E siccome siamo consapevoli che c’è un grandissimo lavoro culturare da portare avanti abbiamo già messo in sicurezza la parte attiva della legge con l’approvazione del decreto agosto, dell’emendamento in cui si istituisce un fondo strutturale di 4 milioni annui per sportelli d’ascolto e centri di supporto per chi subisce discriminazione a sfondo omotransfobico.