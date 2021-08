Ancona, pugni in faccia e insulti omofobi a una 16enne: stringeva la mano di un’amica

< 1 minuto di lettura

Ancora lesbofobia in questi ultimi giorni di agosto. Dopo il pestaggio ai danni di una coppia di donne massacrate a Nocera, arriva da Ancona l’ennesima denuncia.

Come riportato da Il Resto del Carlino, sabato pomeriggio in pieno centro e sotto gli occhi di tantissime persone un 14enne spalleggiato dal branco ha preso a pugni in faccia una ragazza di 16 anni. Il motivo? Teneva per mano un’altra ragazza, oltre ad avere una borsa rainbow e i capelli corti.

Evidentemente troppo per il 14enne, che le ha prima insultate pesantemente, per poi sferrare un pugno in faccia all’adolescente, crollata a terra. Soccorsa sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso con il volto tumefatto. Il 14enne, invece, è stato fermato e identificato, ghignando persino davanti agli agenti. Sarà la vittima a doverlo ora denunciare.

Matteo Marchegiani, segretario generale di Arcigay Comunitas Ancona, si è già detto pronto a mettere a disposizione supporto legale e psicologico per la 16enne.