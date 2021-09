Andria, 17enne trova scritto “Antonio gay” sul muro di casa: la sua reazione è virale

< 1 minuto di lettura

Antonio è un ragazzo di 17 anni che sul muro del suo palazzo ha trovato la scritta “ANTONIO GAY”, a mo’ di insulto. Ma il giovane di Andria ha reagito con forza, sui social, senza abbassare la testa al cospetto dell’omofobia.

“Vi sentite più forti adesso? Siete i cosiddetti bulli?”, ha domandato su Facebook Antonio. “Beh no, vi rispondo io. Siete solo ridicoli, gente inutile, merd* assolute. Sapete solo nascondervi non avendo nemmeno il coraggio di fare tutto ciò alla luce del sole. Questa mattina mi avete fatto ridere, sono un ragazzo circondato da persone mature e fantastiche e non sarà di certo qualcuno di voi a impedirmi di godermi la vita. Fatevi una vita, provando ad essere meno tristi e penosi di quanto lo siate adesso“.

A diffondere la reazione di Antonio è stato il consigliere regionale Sabino Zinni, che ha voluto congratularsi con il giovane. “Mantenendo il sorriso ha sventato un attacco che puntava a fare male. Le cartucce degli idioti, grazie alla sua reazione, hanno sparato a salve. Perché li chiamano omofobi ma alla fine si tratta di idioti. Ecco perché 90 minuti di applausi per Antonio. Anzi, facciamo 100“.

Il DDL Zan, 10 mesi fa approvato alla Camera, tornerà in Senato a ottobre, dopo il ballottaggio delle elezioni comunali.