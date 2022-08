Arbitro FIFA: “Nel calcio il 30-40% degli uomini coinvolti sono gay o bisex”

< 1 min. di lettura

I principali campionati di calcio sono da poco ricominciati, con il break invernale per i campionati mondiali che si terranno in Qatar a scombussolare potenzialmente le classifiche di fine anno. Poche settimane fa Igor Benevenuto, arbitro brasiliano FIFA, ha fatto coming out, rompendo un tabù che da sempre tiene in considerazione anche i fischietti.

Eppure, ha confessato Benevenuto a Der Spiegel, nel mondo del calcio ci sarebbe un numero “infinito” di persone che nascondono la propria omosessualità.

“Se consideriamo tutte le persone coinvolte – funzionari, allenatori, giocatori e arbitri – il 30-40% sono omosessuali, bisessuali o hanno avuto rapporti con un uomo. Anche le persone al di fuori del mondo del calcio notano che ci sono unioni omosessuali segrete di calciatori o matrimoni fittizi. Rimarreste sorpresi nel sapere chi è omosessuale in questo settore”.

41 anni, Benevenuto non parteciperà alla Coppa del Mondo in Qatar, dove il rischio omotransfobia è altissimo, pur essendo nell’elenco internazionale degli arbitri FIFA. Negli ultimi 12 mesi abbiamo assistito al coming out di Josh Cavallo, calciatore australiano, e di Jake Daniels, calciatore britannico, attualmente unici due calciatori professionisti al mondo ad essersi dichiaratamente omosessuali. Su decine di migliaia di calciatori.

Patrice Evra, ex giocatore della Juve, ha mesi fa rivelato che ci sarebbero “almeno due calciatori gay in ogni squadra”

