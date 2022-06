Qatar 2022, l’attacco di Oliver Bierhoff: “Paese omofobo, assurdo assegnargli il mondiale di calcio”

2 min. di lettura

Oggi 54enne direttore sportivo della Federcalcio tedesca, Oliver Bierhoff è stato un grandissimo attaccante negli anni ’90, vincendo il titolo di capocannoniere con l’Udinese e uno scudetto con il Milan, con 37 goal segnati con la maglia della nazionale in 70 partite. Oro agli Europei di calcio del 1996 e argento ai Mondiali in Corea del Sud-Giappone nel 2002, Bierhoff è tornato a fare quel che ha sempre saputo divinamente fare. Attaccare a testa bassa nei confronti degli imminenti mondiali di calcio che si terranno in Qatar, per la prima volta in inverno e senza Italia al seguito.

“Il trattamento degli omosessuali in Qatar è assolutamente inaccettabile”, ha tuonato Oliver nel corso di un’intervista ai media del gruppo Funke. In Qatar le relazioni omosessuali sono illegali, con il carcere fino a 7 anni. Una legge che “non corrisponde in alcun modo alle mie convinzioni“, ha precisato Bierhoff, poi passato a criticare aspramente la FIFA.

“Quali criteri utilizza concretamente la Fifa per l’assegnazione della fase finale di un Mondiale? Credo che l’assegnazione di un torneo sia l’arma più potente per spingere verso cambiamenti fondamentali, ma questi devono avvenire prima della scelta del Paese ospitante e non dopo, altrimenti non abbiamo più mezzi di pressione. Comunque penso sia generalmente positivo che si continui a parlare di questi temi al di fuori del campo, per sensibilizzare l’opinione pubblica”.

Nel weekend abbiamo sottolineato tutti i dubbi legati all’omotransfobia qatariota in vista dei mondiali, con le bandiere rainbow bandite dallo stadio e i tifosi chiamati a non ‘esplicitare’ i propri affetti in pubblico. La folle scelta di organizzare un mondiale di calcio in inverno in Qatar venne presa nel 2010, travolgendo successivamente Michel Platini e Sepp Blatter, ovvero presidente di Uefa e Fifa. Un’inchiesta FBI ha portato alla luce diversi casi di corruzione fra gli alti dirigenti Fifa per assegnare i Mondiali del 2018 alla Russia e quelli del 2022 al Qatar, battendo in quest’ultimo caso Paesi come Stati Uniti, Corea del Sud, Australia e Giappone.

