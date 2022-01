Patrice Evra: “Ci sono almeno due calciatori gay in ogni squadra”

2 minuti di lettura

Oggi 40enne, Patrice Evra è un ex calciatore senegalese naturalizzato francese che in carriera ha vinto tutto quello che c’era da vincere, trionfando anche con la maglia della Juventus. Nel corso di un’intervists con Le Parisien, Evra ha parlato di omosessualità nel calcio, rivelando che in ogni squadra ci sarebbero almeno due calciatori segretamente omosessuali.

“Nel calcio tutto è chiuso. Se da calciatore dici che sei gay, sei morto. Ricordo che una volta venne una persona a parlare di omosessualità alla squadra. Certi colleghi dissero che l’omosessualità era contro la loro religione e che se c’era un gay in spogliatoio bisognava cacciarlo dal club. Io ho giocato con colleghi gay, ne hanno parlato con me. Da soli, perché hanno paura di aprirsi pubblicamente. Ce ne sono almeno due per squadra”.

Parole forti, e utili al lancio della sua autobiografia visto l’immancabile rumore mediatico suscitato, in arrivo da un mondo che vede un unico calciatore pro dichiaratamente gay in tutto il mondo, l’australiano Josh Cavallo, uscito “dall’armadio” pochi mesi fa.

Nel 2019, quando giocava con la maglia del Manchester United, lo stesso Evra è stato denunciato per omofobia, avendo apostrofato i calciatori del PSG come una “banda di checch*”. All’epoca il Paris Saint Germain aveva immediatamente preso le distanze dal calciatore francese: “Il PSG condanna fermamente gli insulti omofobi posti in essere da Patrice Evra nei confronti del club, dei suoi rappresentanti e dell’ex giocatore Jerome Rothen. Le sue osservazioni sono state profondamente scioccanti nei confronti del club, che è da sempre impegnato nel promuovere il rispetto nei confronti degli altri. La lotta contro l’omofobia è al centro dei progetti del PSG. Da anni il club è impegnato al fianco di Rouge Direct per combattere l’omofobia e le altre forme di razzismo”.

Evra, travolto dalle polemiche, chiese successivamente scusa per i termini utilizzati. Ma è proprio a causa di personaggi come lui, e indecorosi termini come quelli da lui utilizzati suo social, se l’eventuale coming out di un calciatore professionista rischierebbe di “rovinarlo per sempre“.

