DDL Zan, dal Vaticano insistono: “Non vogliamo bloccarlo ma rimodularlo” (che vorrebbe dire affossarlo)

Fonti vaticane hanno proferito parola dopo la notizia choc del mattino, che ha visto la Santa Sede chiedere ufficialmente al Governo di modificare il DDL Zan, perché a loro dire andrebbe in contrasto con il Concordato.

Un intervento a gamba tesa, quello del Vaticano sullo Stato laico italiano, che avrebbe come obiettivo “non di bloccare” il ddl Zan ma di “rimodularlo in modo che la Chiesa possa continuare a svolgere la sua azione pastorale, educativa e sociale liberamente“. Una sorta di implicita confessione omotransfobica, a voler leggere tra le righe, se non fosse che dinanzi all’eventuale approvazione del DDL Zan la Chiesa potrà tranquillamente continuare a svolgere la sua azione “pastorale, educativa e sociale liberamente”, ribandendo tutta la propria contrarietà alle unioni civili, al matrimonio egualitario, alla GPA, alle adozioni e a qualsivoglia altra medievale idea pensano di dover continuare a diffondere. Fino a quando non inciteranno alla violenza nei confronti della nostra comunità, potranno proseguire con le proprie omelie stracolme di fake news.

Avvenire, quotidiano dei Vescovi, ha invece visto le parole di Enrico Letta, segretario Pd, come una prima possibile apertura a modificare il DDL. “è la prima volta cheil segretario del Pd apre ad un negoziato”. “Difatti, la legge Zan è stata approvata alla Camera e ora è in commissione Giustizia al Senato, dove la posizione del Pd è andare in aula senza modificare il testo licenziato da Montecitorio”. “Si fa strada quindi la possibilità di un dialogo, che il renziano Davide Faraone aveva proposto in tempi non sospetti anche su Avvenire. Oggi lo stesso Faraone enfatizza la disponibilità a un’intesa di Enrico Letta, atteggiamento diverso da quello dei ‘pasdaran di sinistra’“.

Peccato che il DDL Zan sia immodificabile e intoccabile, e così debba rimanere, perché già figlio di limature e negoziati durati un anno intero. Modificarlo ora, a un anno e mezzo dalla fine della legislatura, significherebbe ammazzarlo nella culla. Verrebbe poi depotenziato, annacquato, reso discriminatorio nel cancellare l’identità di genere dal testo, come chiedono a gran voce le destre, parte di Italia Viva e la Curia.

Enrico Letta, in tal senso, è stato inizialmente troppo ambiguo, questa mattina, sottolineando come “noi siamo sempre stati favorevoli a norme molto molto forti contro la omotransfobia, e rimaniamo favorevoli a queste norme e al ddl Zan, ma siamo sempre stati aperti al confronto in Parlamento e guarderemo con il massimo spirito di apertura ai nodi giuridici“. “Siamo pronti a guardare i nodi giuridici pur mantenendo un favore sull’impianto perchè la norma è di civiltà per il nostro Paese, il nostro è sempre stato un atteggiamento di apertura“.

Apertura a cosa, non è chiaro, visto e considerato che non può esistere dialogo con chi vuole affondare il DDL Zan, vedi Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Vaticano in testa. Cedere ora alle minacce 8 mesi dopo l’approvazione alla Camera, realtà ipotetica smentita da Monica Cirinnà che ha ribadito la linea Pd sul testo, significherebbe suicidarsi sull’altare della laicità dello Stato. Realtà inattaccabile, costituzionalmente certificata. Tutto il resto sono grida disperate da parte di chi si sente braccato, sconfitto dinanzi al proprio odio e alla propria incapacità di guardare al tempo che stiamo vivendo.

Abbiamo letto indiscrezioni oggi sul @corriere e attendiamo quindi di vedere i contenuti della Nota della Santa Sede lì preannunciata. Ma abbiamo fortemente voluto il #DDLZan, norma di civiltà contro reati di odio e omotransfobia e confermiamo il nostro impegno a farla approvare. — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 22, 2021

Foto cover: I polacchi Jakub e David Roma per chiedere un intervento del Vaticano contro l’omotransfobia del presidente polacco Duda.