Glamorous, primo trailer della serie queer con Kim Cattrall e Miss Benny

A lungo atteso e ora diventato realtà. Netflix celebrerà il Pride Month il prossimo 22 giugno con l’arrivo in streaming di Glamorous, oggi trainato dal primissimo trailer.

Una nuova serie queer con protagonista Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer.

Negli abiti di Madolyn troviamo Kim Cattrall, iconica Samantha Jones in Sex and the City, subito di nuovo sul set di una serie a tematica LGBTQIA+ dopo il disastroso reboot di Queer as Folk, cancellato dopo una sola stagione. Nei panni di Marco Mejia troviamo invece Miss Benny, 24enne artista dichiaratamente non binario.

Nel primo trailer del progetto vediamo Marco confessare come “il trucco” sia la “sua vita”. “Ci porterà in bancarotta con ‘Yas Queen'”, sentenzia il personaggio interpretato da Zane Phillips nel commentare le eccentriche idee di Marco, convinto che “questa attività non è solo glitter e glamour, così come non lo è la vita”.

Sul set della serie anche la vincitrice di Drag Race Canada Priyanka, oltre a Jade Payton, Michael Hsu e Ayesha Harris.

Nei giorni scorsi Cattrall ha confermato che comparirà nella seconda stagione di And Just Like That, tornando ad indossare gli abiti di Samantha Jones in una sola scena. Un cameo che ha visto l’attrice semplicemente al telefono con Carrie, ovvero Sarah Jessica Parker, senza mai dover interagire con le ex poco amate colleghe. Guest star di stagione, Sam Smith.

