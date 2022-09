Queer as Folk, il reboot cancellato dopo una sola stagione

2 min. di lettura

Particolarmente criticato dai fan della serie originale, il reboot di Queer as Folk firmato Peacock è già andato incontro ad uno stop. Il ‘nuovo’ Queer as Folk è stato infatti cancellato a tempo di record. Stephen Dunn, showrunner, ne ha dato notizia via social

“Di questi tempi e in questo Paese è un dono raro essere in grado di realizzare uno spettacolo impenitente e senza paura come ‘Queer As Folk’. Questa esperienza ha cambiato le nostre vite per sempre e siamo così grati di aver trovato questa incredibile nuova famiglia. Ma oggi abbiamo ricevuto la deludente notizia che non avremo una seconda stagione. Sappiamo quanto fosse importante per i fan, e anche se abbiamo il cuore spezzato e non potremo fare altri episodi, vogliamo ringraziare tutti per averci guardato ed esservi innamorati di Brodie, Mingus, Ruthie, Noah , Shar, Julian, Daddius, Bussey, Marvin, Judy e Brenda. Siamo così grati di aver avuto la possibilità di onorare la nostra comunità e siamo così orgogliosi di questo show”.

In Italia il reboot è arrivato il 31 luglio in escluisva su STARZPLAY, con otto episodi usciti negli States a inizio giugno. Si è trattato del 3° Queer as Folk dopo l’originale inglese del 1999-2000 e il remake USA andato avanti dal 2000 al 2005. Russell T. Davis, suo ideatore, ha prodotto questo reboot, che si è lasciato alle spalle Manchester e Pittsburgh per seguire le vite di un eterogeneo gruppo di amici di New Orleans, sconvolti da una tragedia.

Nel cast della prima e unica stagione abbiamo visto Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, Ryan O’Connell, Julian Beaumont, Johnny Sibilly, Kim Cattrall, Brenda Beaumont, Ed Begley Jr., Winston Beaumont e Juliette Lewis, con Nyle DiMarco, Big Freedia e Lukas Gage guest star.

