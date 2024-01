Glamorous, Miss Benny e Michael Hsu Rosen sono una coppia anche nella vita reale?

2 min. di lettura

Se Netflix l’ha cancellata dopo un’unica stagione, Glamorous avrebbe comunque generato un inatteso sequel. Nella vita reale.

Miss Benny e Michael Hsu Rosen, che hanno rispettivamente interpretato Marco Mejia e Ben, sarebbero diventati una coppia. Galeotto fu il set, potremmo dire, a giudicare da un carosello Instagram pubblicato dalla stessa Benny, fresca di coming out come donna transgender. In alcune foto li vediamo baciarsi, con Benny che ha scritto “For the Love of Michael Hsu Rosen“. I fan della serie hanno travolto il post di commenti, chiedendo ad entrambi una conferma e/o una smentita. “Siete una coppia?”.

Nella serie Netflix Marco tratta Ben solo come un amico e collega di lavoro, almeno inizialmente. Questo perché anche se Ben è cotto di Marco, quest’ultimo va dietro al palestrato Parker (Graham Parkhurst). Poi nel finale, chiaramente, tutto cambia.

24 anni, Benny, vista in serie come Fuller House, Love, Victor e American Horror Stories, nel giugno scorso ha dichiarato di essere una donna trans, dando così ulteriore forza al gran finale di Glamorous su Netflix, perché anche il suo alter-ego Marco va incontro ad un percorso di transizione.

31 anni, Rosen si è invece fatto vedere in Pretty Smart, Tiny Pretty Things e Daughter of the Bride, oltre ad aver preso parte a Broadway a produzione come West Side Story, Torch Song e On the Town.

