And Just Like That 2, Sam Smith guest star a sorpresa

Sam Smith è improvvisamente planato sul set dell’attesissima stagione 2 di And Just Like That, in arrivo su HBO probabilmente tra l’estate e l’autunno di quest’anno. A darne notizia lo stesso artista, con un’immagine social pubblicata direttamente dal set newyorkese della serie sequel di Sex and the City.

Non è chiaro se Smith interpreterà sè stesso o un personaggio ad hoc all’interno della serie, che segnerà il più che gradito ritorno di John Corbett nei panni di Aiden, celeberrimo fidanzato di Carrie Bradshaw durante la terza e la quarta stagione di “Sex And The City”, per poi concedersi un cameo nel discutibile film Sex and the City 2.

In And Just Like That maggiore spazio l’avrà quasi certamente Sara Ramirez, nei panni del personaggio non binario Che Diaz, così come si andrà sicuramente più a fondo sulla bisessualità recentemente scoperta da Miranda Hobbes e sul coming out dellə figliə non binariə di Charlotte. In tal senso Smith, dichiaratamente non binariə nella vita reale, potrebbe interagire sia con Che Diaz che con Rock.

Sam Smith, vale la pena ricordarlo, sta vivendo un momento d’oro. Oltre ad aver vinto un altro Grammy per il singolo “Unholy”, “Glory”, suo ultimo disco, sta andando fortissimo, con l’artista apparentemente fidanzato e sempre più orgogliosə di se, del proprio corpo e della propria identità. Non a caso l’odio l’ha recentemente travolto, tanto on line quanto in strada, ma Sam non si è scompostə, puntando ora anche al mondo della recitazione e della serialità televisiva.

