Netflix cancella Glamorous e Tenebre e Ossa, niente stagione 2 per Kim Cattrall

Netflix ha ieri ufficialmente cancellato 5 serie, scatenando i rispettivi fan sui social. Parliamo di Tenebre e Ossa, Farzaar, Captain Fall, Agent Elvis e soprattutto di Glamorous, creata da Jordon Nardino. Concluso il doppio sciopero SAG-AFTRA e WGA che ha paralizzato Hollywood per quasi sei mesi, Netflix ha dovuto riorganizzare le proprie produzioni, facendo cadere la tagliola su quelle serie che riteneva non valesse la pena far proseguire.

Arrivata in streaming lo scorso 22 giugno, Glamorous racconta la storia di Marco Mejia, giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi ləi essere queer.

Nei panni di Marco troviamo Miss Benny, che a fine stagione fa coming out come donna transgender, seguendo passo passo quanto fatto nella vita reale, lo scorso giugno. Per Kim Cattrall, meravigliosa Madolyn Addison, l’ennesimo brusco stop di questi ultimi anni. Abbandonata la storica Samantha Jones di Sex and the City, se non fosse per un minuscolo cameo nell’ultima puntata di And Just Like That 2, Cattrall ha preso parte anche alla prima stagione di Queer as Folk, cancellato in fretta e furia da Peacock TV. Identica sorte è capitata a Filthy Rich e a Tell Me a Story, nel 2019. Anche How I Met Your Father, che l’ha vista impegnata per 23 episodi, è stata cancellata dopo due stagioni.

Glamorous non aveva certamente fatto furore su Netflix, pur divertendo nella sua voluta e ricercata leggerezza. Una sorta di Diavolo Veste Prada che incontra Ugly Betty con spruzzate queer. Oltre a Miss Benny, altri membri del cast erano dichiaratamente LGBTQIA+, come l’attore non binario Damian Terriquez e Zane Phillips, fresco compagno di Froy Gutierrez, senza dimenticare i camei delle celebri drag Monet X Change e Priyanka. In tal senso Miss Benny, via Variety, aveva proprio voluto elogiare la diversità dello show, sottolineando la rarità di un simile spettacolo sul piccolo schermo.

“Avere un crogiolo di comunità LGBTQ+ è così raro in TV”. “Perché di solito abbiamo un personaggio per rappresentare tutti, giusto? Non so voi, ma io vivo in un mondo così omonormativo. Ogni volta che vedo qualcosa in cui c’è solo un personaggio gay con un gruppo di persone eterosessuali, dico: ‘Non l’ho mai visto nella vita reale’. Se lancio un sasso attorno a me, colpirò 10 persone gay”.

Anche Tenebre e Ossa, sere fantasy, aveva spalancato la propria narrazione all’amore queer. Nel frattempo Netflix ha rinnovato serie come One Piece, Ginny & Georgia, Outer Banks, XO, Kitty, Heartstopper e Castlevania: Nocturne.

