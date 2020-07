Matteo Salvini con la maglietta del Family Day ancora una volta all’attacco delle Famiglie Arcobaleno

Ognuno ha diritto di vivere e amare come e chi vuole, in totale libertà. E io non cambierò mai idea su un principio: mamma e papà non si toccano, un bimbo per venire al mondo (o per essere adottato) ha bisogno di una mamma e di un papà. pic.twitter.com/nv3QOhFAxm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 12, 2020

Mamma e papà. Papà e mamma. Quando non ci sono migranti e governo da attaccare, Matteo Salvini torna sulla famiglia tradizionale e sul bambino che ha diritto a crescere in un famiglia composta da una madre e da un padre.

E naturalmente, nello stesso tweet inserisce anche il rischio di essere processato o arrestato per questo, riferendosi al ddl Zan, che in verità non limita la libertà di espressione.

Il post di Salvini sulla famiglia

È così che scrive nel suo profilo di Facebook:

Ognuno ha diritto di vivere e amare come e chi vuole, in totale libertà. E io non cambierà mai idea su un principio: mamma e papà non si toccano, un bimbo per venire al mondo (o per essere adottato) ha bisogno di una mamma e di un papà.

Dopo la frase perbenista in cui Matteo Salvini si finge un uomo libero e aperto verso l’amore a 360 gradi, torna come un disco rotto sulla solita storia: un bambino cresce bene solo con una coppia di sesso diverso. Non importa se molti studi hanno confermato che non c’è alcuna differenza con i bambini cresciuti dalle famiglia arcobaleno. Per i conversatori omofobi, famiglia, amore e omosessualità sono un trittico che non può esistere.

Vorrei poter difendere questo diritto, senza essere processato o arrestato. Posso? Buona vita a tutti.

All’indomani delle manifestazioni contro il ddl Zan da parte delle Sentinelle in Piedi, ecco arrivare, puntuale, il gratuito attacco alla legge contro l’omotransfobia.