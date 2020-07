Majorino e la sua idea di Milano: “città più inclusiva con più luoghi d’accoglienza per persone LGBT cacciate di casa”

“Altri ancora hanno messo in discussione l’esistenza stessa del problema“, ha continuato Majorino. “Il che risolverebbe per la verità tutto: se non esistessero persone discriminate e cacciate (magari da giovani e giovanissime) dai propri nuclei famigliari non avremmo nessuna necessità come quella indicata. Purtroppo non è così. Infine ci sono quelli che hanno posto l’obiezione con cui desidero davvero interloquire. Quella del “e tutti gli altri che la casa non ce l’hanno”? Il tema è serissimo, quello dell’abitare, io dico: ci vuole una CASA PER TUTTI. A tale proposito intendo pure ricordare che proprio il Comune di Milano fa tantissimo su questo piano. Ha ad esempio un migliaio di posti letto per persone in difficoltà nel sistema della “Residenzialità sociale temporanea” che ci siamo inventati tempo fa, primo Comune italiano; ha avviato un piano di recupero di migliaia di appartamenti vuoti di proprietà comunale (case popolari) mentre la Regione che ne ha molti di più sta ferma (l’Aler: uno scandalo senza fine), ha il sistema di accoglienza di senzatetto più grande d’Italia“.

Ora tutto questo, ovviamente, non basta. Si deve fare ancora di più, a tutti i livelli come dico da mesi al Parlamento Europeo. Ma alcuni appartamenti per persone vittime dell’odio potrebbero essere un tassello ulteriore. Non certo un ostacolo! Tutto ciò è il piccolo racconto di cosa saranno i prossimi mesi. Da qui alle elezioni del 2021. Ovviamente ogni volta che qualcuno si troverà a dire di un diritto negato per una minoranza ci sarà l’obiezione di chi affermerà “e gli altri???”. Obiezione sbagliata. Perché è proprio l’idea della città che non esclude quella da far vincere.

Che possa essere letta come una ‘discesa in campo’, quella dell’eurodeputato? È chiaro che solo Beppe Sala potrà decidere cosa fare, quando la città sarà chiamata al voto, ma è altrettanto chiaro come il primo cittadino non potrà tergiversare troppo a lungo. Entro pochi mesi dovrà dare una risposta chiara, qualunque essa sia. Tentare il bis o fare un passo indietro. In qualunque caso, la ‘visione’ di Majorino di una città ancor più inclusiva, ovviamente, è vincente e noi tutti ci auguriamo riproponibile. E non solo a Milano, ma anche altrove.