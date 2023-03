TdoV 2023: persone famose che hanno contribuito alla visibilità delle persone trans

Come ogni 31 marzo, cade oggi la giornata internazionale della visibilità transgender, ricorrenza annuale dedicata alla sensibilizzazione contro le discriminazioni verso le persone transgender in tutto il mondo. La giornata nasce 15 anni or sono da un’idea dell’attivista transgender statunitense Rachel Crandall, giustamente sorpresa dal fatto che non esistessero giornate specifiche per la visibilità della comunità transgender all’interno della comunità LGBTQIA+, ad esclusione del Transgeder Day of Remembrance che ricorda le vittime di odio transfobico ma non è specificamente indirizzata alla visibilità transgender.

Dopo il ‘caso Vladimix Luxuria‘ preso in esame ieri, per festeggiare questo 31 marzo abbiamo raccolto 25 nomi di celebrità transgender che hanno dato visibilità ad un’intera comunità attraverso la propria arte, tra cinema, moda, televisione, sport, musica, politica e social, abbattendo muri che fino a poco più di 10 anni fa sembravano indistrittubili.

Transgender Day of Visibility (TdoV), 25 persone trans famose

