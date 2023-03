David 2023, le nomination. Boom per Il Signore delle Formiche, ci sono anche Elodie e Marco Mengoni

0:00 Ascolta l'articolo

Sono state annunciate oggi le candidature ai Premi David di Donatello 2023, Oscar del cinema italiano. Nomination che hanno abbracciato i film usciti al cinema dal 1˚ marzo 2022 al 31 dicembre 2022, votati dal 1° al 14 marzo 2023 dai componenti della Giuria dell’Accademia.

Davanti a tutti con 18 candidature Esterno Notte di Marco Bellocchio, seguito dalle 14 di La Stranezza e Le Otto Montagne. A quota undici troviamo Il Signore delle Formiche, film che ha portato su grande schermo la storia di Aldo Braibanti, negli anni ’60 condannato in quanto omosessuale. Nel nostro Paese. Candidature pesanti per la pellicola, presentata all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, nominata per il miglior film, la miglior regia di Gianni Amelio, la miglior sceneggiatura, il miglior attore protagonista Luigi Lo Cascio, il miglior attore non protagonista Elio Germano, la miglior scenografia, i migliori costumi, la miglior acconciatura, il miglior montaggio e il miglior suono. Gianni Amelio, 78enne dal 2014 gay dichiarato, proverà a vincere il suo 4° David 31 anni dopo gli ultimi due, alla regia e al miglior film per Il ladro di bambini.

3 candidature anche per l’Immensità di Emanuele Crialese, che ha attinto dalla propria storia di transizione dando così forma all’opera più personale. Il regista, che ha fatto coming out come uomo trans all’ultima Mostra dell Cinema di Venezia, è stato nominato per la miglior sceneggiatura originale, con Penelope Cruz candidata come miglior attrice protagonista. 5 candidature anche per L’Ombra di Caravaggio di Michele Placido, che ha pennellato con assai poco incisività la bisessualità dell’artista interpretato da Riccardo Scamarcio, mentre sul fronte musicale i David non sono forse mai stato tanto pop.

A correre per l’ambito riconoscimento troveremo Elodie, che ha co-scritto Proiettili da Ti Mangio il Cuore, film da lei interpretato; Diodato, già vincitore ai tempi di Una vita Meravigliosa e ora a caccia del bis grazie a Se Mi Vuoi da Diabolik 2; e Marco Mengoni, interprete di Caro Amore Lontanissimo da Il Colibrì. Tra i migliori film internazionali, dove fa rumore l’assenza di Everything Everywhere All at Once fresco di trionfo agli Oscar, c’è Bones and All di Luca Guadagnino, snobbato dall’Academy.

La cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello andrà in onda mercoledì 10 maggio, in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli.

David 2023 – le Nomination

MIGLIOR FILM

ESTERNO NOTTE

IL SIGNORE DELLE FORMICHE

LA STRANEZZA

LE OTTO MONTAGNE

NOSTALGIA



MIGLIOR REGIA

Esterno notte – Marco BELLOCCHIO

Il signore delle formiche – Gianni AMELIO

La stranezza – Roberto ANDÒ

Le otto montagne – Felix VAN GROENINGEN, Charlotte VANDERMEERSH

Nostalgia – Mario MARTONE

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Amanda – Carolina CAVALLI

Marcel! – Jasmine TRINCA

Margini – Niccolò FALSETTI

Settembre – Giulia Louise STEIGERWALT

Spaccaossa – Vincenzo PIRROTTA

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE (con ex-eaquo)

Astolfo – Gianni DI GREGORIO, Marco PETTENELLO

Chiara – Susanna NICCHIARELLI

Esterno notte – Marco BELLOCCHIO, Stefano BISES, Ludovica RAMPOLDI, Davide SERINO

Il signore delle formiche – Gianni AMELIO, Edoardo PETTI, Federico FAVA

L’immensità – Emanuele CRIALESE, Francesca MANIERI, Vittorio MORONI

La stranezza – Roberto ANDÒ, Ugo CHITI, Massimo GAUDIOSO

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu – Salvatore MEREU

Brado – Massimo GAUDIOSO, Kim ROSSI STUART

Il colibrì – Francesca ARCHIBUGI, Laura PAOLUCCI, Francesco PICCOLO

Le otto montagne – Felix VAN GROENINGEN, Charlotte VANDERMEERSH

Nostalgia – Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno notte

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Princess

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Amanda – Benedetta PORCAROLI

Esterno notte – Margherita BUY

L’immensità – Penelope CRUZ

Settembre – Barbara RONCHI

Siccità – Claudia PANDOLFI

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Esterno notte – Fabrizio GIFUNI

Il signore delle formiche – Luigi LO CASCIO

La stranezza – FICARRA e PICONE

Le otto montagne – Alessandro BORGHI

Le otto montagne – Luca MARINELLI

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Amanda – Giovanna MEZZOGIORNO

Esterno notte – Daniela MARRA

La stranezza – Giulia ANDÒ

Nostalgia – Aurora QUATTROCCHI

Siccità – Emanuela FANELLI

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Esterno notte – Fausto RUSSO ALESI

Esterno notte – Toni SERVILLO

Il signore delle formiche – Elio GERMANO

Le otto montagne – Filippo TIMI

Nostalgia – Francesco DI LEVA

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Esterno notte – Francesco DI GIACOMO

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene – Giovanni MAMMOLOTTI

La stranezza – Maurizio CALVESI

Le otto montagne – Ruben IMPENS

Nostalgia – Paolo CARNERA

MIGLIORE COMPOSITORE

Esterno notte – Fabio Massimo CAPOGROSSO

Il pataffio – Stefano BOLLANI

La stranezza – Michele BRAGA, Emanuele BOSSI

Le otto montagne – Daniel NORGREN

Siccità – Franco PIERSANTI

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Diabolik – Ginko all’attacco!

Il colibrì

Il pataffio

Margini

Ti mangio il cuore

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Le otto montagne

MIGLIORI COSTUMI

Chiara

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

MIGLIOR TRUCCO

Dante

Esterno notte

Il colibrì

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

MIGLIOR ACCONCIATURA

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’immensità

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

MIGLIORE MONTAGGIO

Esterno notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

MIGLIOR SUONO

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – VFX

Dampyr

Diabolik – Ginko all’attacco!

Esterno notte

Le otto montagne

Siccità

MIGLIOR DOCUMENTARIO – PREMIO CECILIA MANGINI

Il cerchio di Sophie CHIARELLO

In viaggio di Gianfranco ROSI

Kill Me If You Can di Alex INFASCELLI

La timidezza delle chiome di Valentina BERTANI

Svegliami a mezzanotte di Francesco PATIERN

Miglior film Internazionale

Bones and All di Luca Guadagnino (Vision Distribution)

Elvis di Baz Luhrmann (Warner Bros. Pictures)

Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson (Eagle Pictures)

The Fabelmans di Steven Spielberg (01 Distribution)

Triangle of Sadness di Ruben Östlund (Teodora Film)

Miglior cortometraggio, vince LE VARIABILI DIPENDENTI di Lorenzo Tardella

David Giovani

Corro da te di Riccardo MILANI

Il colibrì di Francesca ARCHIBUGI

L’ombra di Caravaggio di Michele PLACIDO

La stranezza di Roberto ANDÒ

Le otto montagne di Felix VAN GROENINGEN e di Charlotte VANDERMEERSH

