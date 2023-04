0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Samuele Segreto è salito alle luci della ribalta lo scorso settembre quando è entrato a far parte della classe di Amici 22, conquistando tutto il pubblico di Canale 5 non solo grazie alla sua bellezza fisica e al suo carisma ma anche e soprattutto alla bravura che lo contraddistingue, sia nel ballo che nella recitazione

In pochi sanno, però, che Samu – questo il soprannome assegnatogli dai suoi compagni in questa sua esperienza nella Scuola più famosa d’Italia – ha avuto modo di sperimentare il mezzo televisivo già da bambino, esibendosi in tre diverse trasmissioni andate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma andiamo per gradi…

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, infatti, Samuele è un talento davvero eterogeneo che sin da piccolissimo ha avuto modo di vivere il mondo dell’arte a 360°, sperimentando sia con la macchina da presa – in film come In guerra per amore con la regia di Pif (2016), Il mio corpo vi seppellirà con la regia di Giovanni La Parola (2021) e Stranizza d’amuri con la regia di Giuseppe Fiorello – sia con i set televisivi.

Ad appena undici anni, infatti, nel 2016 Samu ha preso parte al talent show condotto da Belen Rodriguez, Pequeños Gigantes, nel quale si è esibito a passi di danza con la squadra capitanata da Stefano De Martino. Esibizioni mozzafiato che gli hanno permesso sin da subito di farsi apprezzare dai quattro giurati in studio e dal pubblico che seguiva la trasmissione da casa.

Proprio questo suo talento gli ha concesso, qualche mese più tardi, di approdare alla prima edizione del varietà House Party. Andato in onda nel mese di dicembre del 2016, qui Samuele faceva parte del corpo di ballo della trasmissione interamente coadiuvato dal direttore artistico Giuliano Peparini che lo ha portato con sé, qualche mese più tardi, sul palco del Serale di Amici..

Il giovane talento della danza, infatti, ha avuto modo di approdare nella Scuola più famosa d’Italia già nel 2017 in occasione della 16esima edizione del talent show condotto e ideato da Maria De Filippi. Qui, ha avuto modo di danzare al fianco di Andreas, il vincitore di quell’anno che infatti per lui è sempre stato un vero e proprio maestro.

Insomma, la carriera di Samuele Segreto è iniziata quando era ancora solo un bambino ma siamo sicuri che il suo percorso nel mondo dell’arte proseguirà ancora a lungo e che il giovane talento palermitano saprà portare alta la bandiera italiana in tutto il mondo, sia con la danza che con la recitazione. A noi non resta dunque che augurargli un grosso in bocca al lupo!

