Non sono una Signora, i nomi della giuria drag e del cast. Vedremo Rocco Siffredi in drag

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata di Non sono una Signora, format olandese che per 5 lunedì vedrà Alba Parietti padrona di casa in prime time su Rai2, a novembre. Protagonisti 5 vip chiamati a realizzare un drag show, al cospetto di due giurie. Una interamente composta da drag queen, come da noi anticipato a fine settembre, e l’altra da volti noti dello spettacolo italiano.

TvBlog ha svelato in anteprima i nomi dello show. La giuria tecnica sarà composta da Vanessa Van Cartier, 42enne drag queen belga-olandese campionessa della 2a edizione di Drag Race Holland, nonché terza donna trans del franchise a conquistare l’ambita corona; Maruska Starr, vista nel “muro” di “All Together now” con Michelle Hunziker, su Canale 5; e infine Elecktra Bionic, prima storica vincitrice di Drag Race Italia.

Al fianco della giuria drag ci sarà una giuria vip composta da Sabrina Salerno, Filppo Magnini, Cristina D’Avena e Mara Maionchi, già precedentemente annunciata, mentre nel cast del programma troveremo 5 uomini. Sergio Muniz, 47enne ex vincitore dell’Isola dei Famosi; Andreas Muller, 26enne ballerino ex vincitore di Amici; Rocco Siffredi, 58enne leggenda del porno; Lorenzo Amoruso, 51enne ex calciatore; e infine Patrizio Rispo, 66enne volto di Un posto al Sole.

Si parte lunedì 7 novembre, su Rai2, in prima serata.

