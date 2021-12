Drag Race Italia, la vincitrice della prima storica edizione Ã¨….

3 minuti di lettura

Una finalissima di 80 minuti ‘sganciata’ in streaming su Discovery Plus nella serata di ieri, alle ore 22:00, con l’hashtag al primo posto delle tendenze Twitter Italia per tutta la notte, con migliaia di cinguettii (quasi 10.000) a certificare il successo di questa prima storica edizione. Perché Drag Race Italia ha ufficializzato la sua prima vincitrice.

Quattro drag sono arrivate in finale, ovvero la super favorita della vigilia Farida Kant, 33enne di Lecce, la 27enne torinese Elecktra Bionic, la 35enne palermitana Le Riche e la 33enne bolognese Luquisha Lubamba. Al cospetto di Ambra Angiolini, unico giudice guest della finale (“Senza il lip-sync io non sarei qui!“), Drag Race Italia ha virato a pochi passi dal traguardo, incoronando prima Italia’s Next Drag Superstar Elecktra Bionic.

Merito di una finalissima giocata sempre all’attacco, con eleganza e ironia, un pizzico di cattiveria e un abito che ha lasciato a bocca aperta, superando in volata persino Farida, che fino ad oggi aveva sbalordito ad ogni puntata grazie alle sue straordinarie creazioni. E invece proprio ad un passo dal traguardo, Elecktra Bionic ha messo la freccia, vincendo 30.000 euro, il titolo di Brand Ambassador per MAC Cosmetics per un anno e una corona e uno scettro di Fierce Drag Jewels. A pesare sulla decisione finale, probabilmente, quella mancanza di ironia che ha caratterizzato l’intero percorso di Farida, in tutto il resto semplicemente perfetta. D’altronde essere drag significa anche questo: far ridere, di gusto.

Luquisha Lubamba, a sorpresa arrivata in finale, ha vinto il premio simpatia del programma, al termine di una puntata che ha visto le 4 finaliste “criticarsi” l’una con l’altra nel corso della mini sfida, vinta proprio da Elecktra Bionic. Successivamente tutte e 4 le concorrenti hanno ballato e cantato sulle note di A Little Bit of Love di RuPaul, adattando le strofe al proprio personaggio, per poi prendere parte ad un’intervista con Chiara Francini. Proprio RuPaul, insieme a Michelle Visage, è comparso in video per salutare le finaliste nostrane, con un “Ciao Italia” più volte ripetuto.

Il tema dell’ultimissima sfilata, invece, è stato Eleganza Extravaganza, con le quattro drag chiamate a sfilare con il loro abito migliore. Ed è qui che Elecktra Bionic ha fatto la differenza. Pur non avendo mai vinto una delle 5 precedenti puntate, la 27enne torinese ha fatto sua la fascia, chiudendo una prima stagione di Drag Race Italia firmata Dimitri Cocciuti assolutamente promossa.

Priscilla, regina campana di Mykonos, è stata una buonissima padrona di casa, sbloccandosi puntata dopo puntata dopo una partenza esageratamente ingessata. Chiara Francini ha costantemente brillato per ironia e intelligenza, mentre Tommaso Zorzi, così criticato alla vigilia quando venne annunciato tra i giudici/presentatori dello show, non ha assolutamente sfigurato, dimostrando di conoscere perfettamente lo show originale e l’arte drag. Se il caso Enorma Jean ha infiammato i social, per la prossima stagione gli autori sono ora chiamati a lavorare maggiormente sulle mini sfide, perché troppo spesso annacquate e poco interessanti, così come sui giudici guest, in alcuni casi apparsi a dir poco inadatti.

Chiusa la prima stagione su Discovery Plus, Drag Race Italia è ora in arrivo in chiaro su Real Time, a partire dal prossimo 9 gennaio.

